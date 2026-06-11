Число электронных книг в университетских библиотеках выросло более чем на 17%

Число библиотек в Турции достигло 45 327 в 2025 году Число электронных книг в университетских библиотеках выросло более чем на 17%

Число библиотек, действующих в Турции, по итогам прошлого года составило 45 327.

Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликовал статистику библиотек за 2025 год.

Согласно данным ведомства, по состоянию на конец прошлого года в стране функционировали 45 327 библиотек, включая Президентскую национальную библиотеку, Национальную библиотеку, 1302 публичные библиотеки, 557 университетских библиотек, а также 43 466 библиотек учреждений формального и неформального образования.

Количество книг в Президентской национальной библиотеке в 2025 году увеличилось на 3,8% и достигло 2 713 782 экземпляров. В Национальной библиотеке этот показатель вырос на 8,7% — до 1 989 018 книг, в университетских библиотеках — на 5,2%, до 22 899 378 книг, а в публичных библиотеках — на 3,8%, до 26 041 029 книг. В то же время в библиотеках учреждений формального и неформального образования число книг сократилось на 1,4% — до 64 337 851 экземпляра.

Число посетителей публичных библиотек увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и составило 39 194 669 человек. Количество зарегистрированных пользователей выросло на 6,4% — до 7 160 225 человек.

Число материалов, не относящихся к книгам, в публичных библиотеках увеличилось на 7,5% и достигло 145 062 единиц.

В Турции насчитывается 557 университетских библиотек, из которых 392 действуют при государственных университетах, а 165 — при частных (фондовых) вузах.

Количество электронных книг в университетских библиотеках за год выросло на 17,1% и составило 168 603 933 экземпляра.

Число зарегистрированных пользователей университетских библиотек увеличилось на 8,1% — до 3 603 937 человек.

В 2025 году в Турции было издано 80 921 наименование книг. Общее число опубликованных материалов выросло на 8,6% по сравнению с 2024 годом и достигло 100 545 единиц.

По тематике опубликованных материалов 22,3% составили академические издания, 21,1% — учебная литература и 19,4% — художественная литература для взрослых.