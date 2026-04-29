Центр исламской цивилизации в Ташкенте - отражение 3000-летней истории узбекского народа Масштабное строительство комплекса началось в 2017 году по инициативе президента Шавката Мирзиёева

Центр исламской цивилизации в столице Узбекистана Ташкенте формирует уникальную научную и образовательную платформу, где объединены трехтысячелетняя история региона, духовные традиции и современные технологии.

Центр был торжественно открыт президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в марте 2026 года. Центр создан как научное и просветительское учреждение, призванное донести истинные ценности ислама — знания, мир и толерантность.

Его экспозиция охватывает широчайший хронологический и тематический диапазон, включая дохристианскую (античную) эпоху, великих деятелей, два возрождения, артефакты и находки, а также современный Узбекистан.

Центр исламской цивилизации расположен на территории в 10 га, площадь застройки составляет 161×118, а высота купола 65 м.Трехэтажное здание на площади Хазрати Имам включает музей, библиотеку и научно-исследовательские центры, общая полезная площадь превышает 40 000 кв

В фондах центра хранятся около 50 000 исторических артефактов, редких рукописей и археологических находок.

Масштабный научно-просветительский комплекс функционирует как современный музей, исследовательский центр, библиотека и платформа для международного сотрудничества.

Музей Центра структурирован так, чтобы показать развитие цивилизации на территории современного Узбекистана через ключевые исторические этапы.

«Доисламский период» освещает древние цивилизации, существовавшие в междуречье Амударьи и Сырдарьи (Согдиана, Бактрия, Хорезм), античную культуру и религиозные верования до прихода ислама.

«Первое Возрождение» (IX–XII века) посвящен «Золотому веку ислама», когда регион стал центром науки, философии и культуры. Это эпоха таких ученых, как Мухаммад аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу Али ибн Сина.

«Второе Возрождение» (эпоха Тимуридов, XIV–XV века) отражает расцвет науки, искусства и архитектуры во времена Амира Тимура и Тимуридов, связанный с именами Улугбека, Алишера Навои и других великих деятелей.



«Современный Узбекистан» показывает развитие страны, сохранение исламских ценностей и культурного наследия в составе независимого государства, а также вклад узбекского народа в исламскую цивилизацию сегодня.

Зал Корана - главный зал под 65-метровым куполом, где хранится священная реликвия - 14-вековой Коран халифа Усмана.

13 апреля 2026 года Центру исламской цивилизации в Узбекистане был официально присвоен рекорд Книги рекордов Гиннесса в номинации «Largest museum of Islamic civilisation» — крупнейший музей исламской цивилизации в мире. организаций.