Эта картина, ставшая третьей экранизацией после версий 1968 и 1999 годов, создана совместно компаниями Outlier Society, Atlas Entertainment и Toberoff Production

Фильм «Двойная игра», режиссером которого выступил Майкл Джордан, выйдет в прокат 5 марта 2027 года Эта картина, ставшая третьей экранизацией после версий 1968 и 1999 годов, создана совместно компаниями Outlier Society, Atlas Entertainment и Toberoff Production

Новый фильм Amazon MGM Studios «Двойная игра» (The Thomas Crown Affair) выйдет в прокат 5 марта 2027 года при поддержке TME Films.

Фильм, режиссером и продюсером которого выступил Майкл Б. Джордан, сочетает в себе напряженную историю ограбления с притяжением между персонажами и эмоциональными конфликтами.

Джордан не только выступил в роли главного героя, но и стал продюсером картины; в актерский состав также вошли Кеннет Брана, Адриа Архона, Лили Гладстоун, Данай Гурира и Пилу Асбек.

Эта картина, ставшая третьей экранизацией после версий 1968 и 1999 годов, создана в рамках совместного производства компаний Outlier Society, Atlas Entertainment и Toberoff Production.

Сценарий к фильму написали Дрю Пирс и Джейсон Холл. В числе продюсеров, помимо Джордана, figurują Элизабет Рапосо, Марк Тоберофф, Патрик Маккормик и Чарльз Ровен.