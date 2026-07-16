В беседе с корреспондентом «Анадолу» участницы коллектива рассказали о концерте в Анкаре, реакции турецкой публики и своих первых впечатлениях от пребывания в Турции

Участницы российского ансамбля «Отрада» отметили теплый прием турецкой публики В беседе с корреспондентом «Анадолу» участницы коллектива рассказали о концерте в Анкаре, реакции турецкой публики и своих первых впечатлениях от пребывания в Турции

Участницы российского вокально-хореографического ансамбля «Отрада», выступившего с концертной программой в Анкаре, отметили искренний интерес турецких зрителей к русской культуре, теплый прием и атмосферу единения, которую удалось создать во время выступления.

Вокально-хореографический коллектив «Отрада», объединяющий воспитанниц детского пансиона при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в Калужской области РФ, выступил с концертом в Анкаре.

Концерт прошел на одной из самых знаковых исторических площадок турецкой столицы — в саду Музея анатолийских цивилизаций, расположенного у подножия Анкарской крепости.

Участницы ансамбля вышли на сцену в традиционных русских костюмах, сшитых монахинями монастыря и украшенных ручной вышивкой, выполненной самими воспитанницами.



В программу вечера вошли известные хоровые произведения как: «Гляжу в озера синие», «Славься», «Калинка», а также вокальные и хореографические номера «Русские узоры», «Родина», «Бегунок», «Ой, то не вечер» и «Цепочка».

Кульминацией концерта стало исполнение на турецком языке знаменитой народной песни «Uzun İnce Bir Yoldayım», которое было тепло встречено публикой и вызвало продолжительные аплодисменты.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» участницы коллектива рассказали о концерте в турецкой столице, реакции турецкой публики и своих первых впечатлениях от пребывания в стране.

Воспитанница детского пансионата семейного типа «Отрада» и участница ансамбля Екатерина Безмельницева призналась, что перед концертом коллектив не ожидал столь большого числа зрителей.

«На самом деле, когда нам сказали, что выступать мы будем в парке при музее, сначала мы подумали, что зрителей будет не очень много. Но когда вышли на сцену, то увидели огромное количество людей. Причем было видно, что у них горели глаза, то есть им было интересно то, что мы привезли и покажем. И думаю, у публики был искренний интерес к нашей русской культуре. И мы, конечно, очень старались. Говорю сейчас от имени всего коллектива, мы старались не подвести свою страну», — сказала она.

По словам Безмельницевой, поездка в Турцию стала для нее первой и оставила самые яркие впечатления.

«Это удивительная страна. За один день мы успели посетить несколько прекрасных мест, узнать больше о президенте страны, познакомиться с историческими достопримечательностями. Нас очень впечатлила история Турции — она необыкновенная, особенная, совсем не похожая на историю других стран», - отметила участница ансамбля.

Девушка подчеркнула, что за время существования участницы вокально-хореографического коллектива уже побывали во многих странах.

«В прошлом году, например, выступали в Королевстве Марокко и Индонезии. Каждая страна по-своему уникальна, но Турция с первых же минут оставила у нас очень яркие впечатления. Мне кажется, это путешествие мы запомним навсегда, несмотря на то, что пока провели здесь всего один день», - сказала Безмельницева.

Татьяна Рыкова, другая воспитанница православного пансиона «Отрада» и студентка второго курса Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова при монастыре, в свою очередь, привлекла внимание к эмоциональной реакции зрителей.

«Каждый раз, выходя на сцену, испытываешь волнение, потому что никогда не знаешь, как тебя примут. Думаешь: вдруг люди начнут уходить, разговаривать между собой. Ситуации бывают разные. Но здесь мы почувствовали невероятную эмоциональную отдачу от публики. Нам хотелось еще больше танцевать, еще больше петь. А когда концерт закончился, мы стояли и думали: «Может быть, исполнить что-нибудь еще?». Люди не расходились, и нам самим совсем не хотелось уходить», — поделилась девушка.

По словам Рыковой, именно ощущение взаимопонимания с публикой стало главным итогом концерта.

«Мне кажется, нам удалось прикоснуться к душам зрителей, а они — к нашим. Произошло какое-то настоящее единение. Именно это ощущение осталось самым сильным впечатлением от концерта. Нам очень понравился такой теплый, искренний контакт с турецкой публикой», — сказала она.

Безмельницева, в свою очередь, заявила, что турецкие зрители с большим интересом слушали выступление, несмотря на языковой барьер.

«У каждой страны своя самобытная культура — и у России, и у Турции. И в глазах зрителей было видно искреннее желание познакомиться с тем, что мы привезли. Да, они не понимали нашего языка, не всегда могли понять смысл песен или танцев, но было видно, что они полностью погружались в атмосферу выступления. Мне кажется, многие из них потом придут домой, посмотрят снятые (на телефон) видео, захотят узнать больше о нашей стране, о нашей культуре», — сказала артистка.

Особенно тепло, по ее словам, публика встретила финальный номер на турецком языке.

«Было видно, насколько зрители были в восторге: они подпевали, танцевали вместе с нами. Хочу отметить, что на протяжении всего концерта люди не расходились. Наоборот, к сцене подходило все больше зрителей, многие снимали выступление на телефоны, делились своими эмоциями друг с другом. Мы видели их счастливые глаза. Особенно радовало, что дети начинали танцевать вместе с нами во время народных плясовых номеров», — сказала Безмельницева.

Кроме того, девушка отметила, что зрители с интересом рассматривали сценические костюмы ансамбля и тепло встречали каждый новый выход артистов.

Участницы коллектива выразили надежду, что нынешние гастроли станут началом дальнейших выступлений в Турции.

«Мы очень надеемся, что эта поездка станет не последней. Мы еще раз приедем в Турцию с новой программой и продолжим знакомить турецкую публику с русской культурой», - добавила Безмельницева.

Коллектив «Отрада» был создан в 2000 году при детском пансионе «Отрада», действующем почти 30 лет при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в Малоярославце в Калужской области РФ. За годы его работы более 350 девочек получили здесь образование и воспитание.

Помимо общеобразовательной подготовки в православной гимназии, воспитанницы занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, живописью, декоративно-прикладным творчеством, фото- и видеосъемкой.

Сегодня среди выпускниц «Отрады» — авторы документальных фильмов, телеведущие, писательницы, сотрудники епархиальных информационных отделов, работники администраций, музеев, школ и вузов.

Коллектив «Отрада» неоднократно выступал с культурной программой за рубежом. Воспитанницы с гастролями объехали более 50 городов России и побывали с концертами во сногих странах мира, в том числе в Индонезии, Италии, Испании, Австрии, Германии, и Франции. Репертуар ансамбля включает духовную музыку, произведения русских и европейских композиторов, народные песни и танцы.

