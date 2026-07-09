Турция занимает 18-е место в мире по численности населения По доле детей и молодежи Турция опережает средний показатель стран ЕС

Турция с населением 86 млн 92 тыс. 168 человек занимает 18-е место среди 194 стран мира по численности населения. При этом доля детей и молодежи в стране остается выше, чем в среднем по Европейскому союзу.

Такие данные содержатся в опубликованном Институтом статистики Турции (TÜİK) бюллетене ко Всемирному дню народонаселения — 2026.

По оценкам ООН, к середине 2025 года численность населения Земли достигнет 8 млрд 231 млн 613 тыс. 70 человек.

Самой населенной страной мира остается Индия (1,464 млрд человек), за ней следуют Китай (1,416 млрд) и США (347,3 млн). На эти три государства приходится 39,2% населения планеты.

Население Турции составляет около 1% мирового населения.

Доля детей выше, чем в странах ЕС

По данным ООН, в 2025 году самая высокая доля детей в возрасте до 18 лет зафиксирована в Центральноафриканской Республике (56,2%), затем следуют Нигер (53,3%) и Сомали (53%).

Самые низкие показатели отмечены в Южной Корее (12,9%), Японии (14%) и Сингапуре (14,4%).

Среднемировая доля детей составляет 29,3%, тогда как в Турции — 24,8%, что ниже мирового уровня.

В то же время этот показатель превышает уровень всех стран ЕС. Среди государств Евросоюза самая высокая доля детей зарегистрирована в Ирландии (22,3%), Швеции (20,3%) и Франции (19,9%).

По числу молодежи Турция также опережает ЕС

Наибольшая доля молодежи в возрасте от 15 до 24 лет приходится на Южный Судан (23,3%), Сирию (23,1%) и Центральноафриканскую Республику (22,5%).

Средний мировой показатель составляет 15,6%, тогда как в Турции — 14,8%, что немного ниже среднемирового уровня.

Однако этот показатель остается выше, чем во всех странах Европейского союза. Лидерами среди стран ЕС являются Ирландия (13,5%), Франция (12,5%) и Дания (12%).

Население Турции постепенно стареет

По оценкам ООН, самая высокая доля населения старше 65 лет в 2025 году приходится на Монако (36%), затем следуют Япония (30%) и Италия (25,1%).

Среднемировая доля пожилых людей составляет 10,4%, тогда как в Турции этот показатель достиг 11,1%, впервые превысив мировой уровень.

При этом Турция остается значительно «моложе» большинства стран Евросоюза. Наиболее высокая доля пожилых людей в ЕС зафиксирована в Италии (25,1%), Португалии (24,9%) и Греции (24,4%). Самые низкие показатели отмечены на Кипре (14,9%), в Люксембурге (15,8%) и Ирландии (16,2%).