Турки-ахыска в Кыргызстане сохраняют традицию «Дня хинкала после свадьбы»

Турки-ахыска, проживающие в Кыргызстане, с воодушевлением продолжают соблюдать одну из своих многовековых свадебных традиций - «День хинкала после свадьбы».

Несмотря на пережитые на протяжении истории депортации и сложные переселения, турки-ахыска бережно сохранили свою культурную самобытность. Традиционные мероприятия, проводимые после свадебного вечера, помогают им передавать свои обычаи будущим поколениям.

На следующий день после свадьбы семья жениха и его родственники устраивают «День хинкала» для гостей, пришедших поздравить молодоженов, а также для приглашенных из разных стран.

Родственники собираются вместе и приступают к приготовлению традиционного хинкала - блюда из теста и мяса, которым будут угощать гостей в течение всего дня.

Волнительное испытание для молодой невесты

Согласно традициям турки-ахыска, этот особый день имеет большое значение и для молодой невесты.

Рано утром невеста приветствует новую семью и родственников традиционным почтительным поклоном - «теменни». Во время обряда она держит руки перед грудью, слегка сгибает колени и опускает взгляд. Затем поочередно подносит левую и правую руку от груди к голове, сопровождая этот жест поклоном. «Теменни» является традиционной формой выражения почтения и уважения к старшим членам семьи.

По традиции невеста в присутствии родственников жениха тонко раскатывает тесто, кладет внутрь тщательно приготовленную начинку из мясного фарша, сворачивает его и варит в кипящем казане.

После приготовления невеста выкладывает хинкал на тарелку и в знак уважения первой подает его свекру.

Невеста принимает поздравления и становится частью семьи

После подачи блюда невеста вновь приветствует гостей поклоном «теменни», принимает поздравления и свадебные подарки.

Во время праздничного мероприятия гости общаются, танцуют, исполняют песни и читают стихи. По завершении торжества невеста считается полноправным членом новой семьи и общины.

«День хинкала» появился как обычай проводов гостей

Мыхтыбек Мералиев, один из родственников, присутствовавших на свадьбе, рассказал «Анадолу» о значении традиции. «Свадьба прошла очень хорошо. Сегодня мы благополучно проводим гостей. День хинкала - это обычай, сохранившийся с давних времЕн и возникший для проводов гостей. Это одно из умений нашего турецкого народа», - объяснил он.

Дедушка жениха Бадирхан Зия, первым попробовавший хинкал, приготовленный невестой, сказал, что блюдо получилось очень вкусным. «Здоровья рукам моей невестки. Наша невеста успешно прошла испытание. Пусть Аллах дарует им счастье и детей. Пусть Аллах позволит нам дожить до праздника по случаю рождения их ребенка», - пожелал он.

Сайрап Устатахир, приехавший на свадьбу из Турции, отметил, что эта традиция, в рамках которой оцениваются умение и мастерство невесты, будет сохраняться и впредь. «В каждом регионе хинкал готовят по-разному. Бывает с маслом, бывает без масла, но смысл один и тот же. Мяса должно быть много, и тех, кто будет его есть, тоже должно быть много», - рассказал Устатахир.

Руслан Бакиров, прибывший из Казахстана, подчеркнул важность унаследованного от предков обычая. «Мой покойный дед родился в селе Ошоро в регионе Ахыска. Жители Ошоро очень любят хинкал. Дед всегда говорил, что после того как хинкал положили в тарелку, его нужно успеть съесть до того, как поднимающийся от него пар достигнет потолка», - отметил Бакиров.

Данияр Дадаев отметил, что хинкал очень вкусный и его легко есть, однако приготовление блюда требует большого труда.

Один из гостей, Али Исмаилов, сказал, что «День хинкала» - это праздник, которого ждут с большим нетерпением.

Член семьи Зухра Абдулаева, в свою очередь, отметила, что традиция, согласно которой невеста первой подает хинкал свекру и получает его благословение, символизирует глубокое уважение, занимающее важное место в культуре турок-ахыска.