Заявки можно подать через сайт фонда с 21 мая по 30 июня

Турецкий фонд Hitay начал прием заявок на конкурс искусств Заявки можно подать через сайт фонда с 21 мая по 30 июня

Турецкий фонд Hitay начал прием заявок на 11-й конкурс искусств.

Согласно заявлению фонда, конкурс, который в прошлом году впервые был открыт для участников со всей Турции и получил около 1000 заявок от студентов, в этом году проводится при сотрудничестве с Организацией тюркских государств. К участию приглашаются студенты из Турции, Азербайджана, Турецкой Республики Северного Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана и Туркменистана.

Заявки на конкурс, получивший международный статус, можно подать через сайт Фонда Hitay с 21 мая по 30 июня. Результаты отбора будут объявлены 14 июля.

Конкурс искусств Фонда Hitay проводится с 2013 года по личной инициативе основателя фонда Эмина Хитая. Его цель - способствовать выходу молодых художников на международную арт-сцену. Ранее конкурс 8 раз проводился совместно с Университетом изящных искусств имени Мимара Синана и 1 раз - с факультетом изящных искусств Университета Мармара. С 2025 года конкурс расширил формат и стал обращаться к студентам со всей Турции.

Подать заявку смогут студенты бакалавриата и магистратуры, обучающиеся на отделениях живописи, скульптуры, фотографии и других направлений изобразительного искусства.

После оценки заявок международным жюри будут выбраны 10 участников с лучшими портфолио. Они получат право принять участие в 7-дневной ознакомительной программе в рамках 61-й Венецианской биеннале, которая продлится до 22 ноября.

В рамках программы студентам будет предоставлена возможность на месте познакомиться с художественной средой Венецианской биеннале, посетить биеннале и проходящие в ее рамках выставки.

По итогам всех проведенных конкурсов на сегодняшний день 40 студентов получили возможность познакомиться с альтернативными проектами в международной сфере искусства и расширить собственное творческое видение.

В первые годы программа начиналась с участия 4 студентов. В ее рамках участники посещали такие важные мировые арт-события, как Art Basel и Берлинская биеннале. В прошлом году число участников было увеличено до 10. В этом году также планируется, что 10 студентов смогут познакомиться с 61-й Венецианской биеннале.