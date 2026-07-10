Турецкая кухня стала одной из главных особенностей саммита НАТО в Анкаре На саммите НАТО была успешно реализована гастрономическая дипломатия - председатель Федерации поваров Турции

36-й саммит глав государств и правительств НАТО, прошедший в Анкаре под председательством Турции, запомнился не только активной дипломатической повесткой и принятыми решениями, но и угощениями. Блюда национальной кухни, поданные участникам саммита, внесли вклад в продвижение «гастрономической дипломатии» Турции.

Турецкая кухня стала одной из главных особенностей саммита НАТО, в котором приняли участие более 30 глав государств и правительств. Среди них были президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский.

Ужин, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал в честь лидеров в Президентском комплексе, подготовил шеф-повар Фатих Тутак, обладатель двух звезд Michelin.

Меню ужина для супруг глав государств и правительств, организованного Эмине Эрдоган в резиденции Чанкая, разработал шеф-повар Осман Сезенер.

Шеф-повар Синем Озлер также вошла в число специалистов, подготовивших меню официального обеда для международных делегаций.

Как на официальных приемах в рамках саммита, так и в гостиницах, где остановились лидеры, особое место на столах заняли традиционные блюда турецкой кухни: мясо, приготовленное в тандыре, манты, ичли-кофте, молочная пахлава «сютлю Нурие», баклава и мороженое из турецкого города Кахраманмараша.

Эти блюда, приготовленные турецкими поварами для зарубежных лидеров и их супруг, способствовали развитию гастрономической дипломатии Турции.

При выборе угощений мы отдавали предпочтение местным продуктам

Председатель Федерации поваров Турции и шеф-повар отеля Sheraton Ankara Зеки Ачыкоз в беседе с «Анадолу» заявил, что в течение последней недели в гостиницах Анкары наблюдалась высокая загрузка из-за саммита НАТО.

Он отметил, что лидеры и сопровождавшие их делегации в основном выбирали отели, входящие в крупные международные гостиничные сети.

По словам Ачыкоза, в Sheraton Ankara Hotel остановились десять лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский.

Ачыкоз подчеркнул, что зарубежных глав государств и правительств принимали в соответствии с традициями турецкого гостеприимства.

«Турецкое гостеприимство - лучшее в мире. Мы, повара, постарались продемонстрировать его в полной мере. В то же время нам удалось достойно представить турецкую кухню. Ведь она не ограничивается только баклавой, пиде, донером и кебабом. Наша кухня объединяет семь регионов, семь различных культур и даже больше. Поэтому при выборе угощений мы отдавали предпочтение местным блюдам и продуктам», - сказал он.

Ачыкоз также рассказал об ужинах, организованных в рамках саммита президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для приглашенных лидеров в Президентском комплексе, а также Эмине Эрдоган для супруг глав государств и правительств в резиденции Чанкая.

«В нашем Президентском комплексе состоялся великолепный ужин. Для его подготовки был приглашен шеф-повар, который прекрасно представил турецкую кухню. Я благодарю его и всех моих коллег, работающих в комплексе. Госпожа Эмине Эрдоган также организовала прекрасный ужин в резиденции Чанкая для супруг президентов и премьер-министров. Туда тоже был приглашен шеф-повар. Я отдельно благодарю его, его команду и всех коллег, работавших на мероприятии. Благодаря саммиту мы, повара, получили возможность представить турецкую кухню на самом высоком уровне», - отметил Ачыкоз.

Книга «Турецкая кухня с вековыми рецептами» стала важным вкладом

Ачыкоз обратил внимание на важность государственной поддержки гастрономической отрасли и продвижения турецкой кухни.

«Под руководством Эмине Эрдоган и при поддержке Администрации президента была издана книга «Турецкая кухня с вековыми рецептами». Я также внес в нее вклад, предоставив три рецепта. Благодаря этой книге государство поддержало и вдохновило частный сектор в сфере гастрономии. Это стало невероятно важной инициативой. Наличие государственной политики в области гастрономии имеет огромное значение. Как председатель Федерации поваров Турции и как повар я еще раз благодарю госпожу Эмине Эрдоган», - сказал он.

Повара с честью справились со своей задачей

Говоря о значении гастрономической дипломатии, Ачыкёз отметил, что многие важнейшие решения — от вопросов войны и мира до создания семьи — принимаются за общим столом, поэтому застолье занимает особое место в жизни людей. По его словам, на саммите НАТО гастрономическая дипломатия была успешно реализована и стала эффективным инструментом продвижения турецкой кухни, Анкары и всей страны.

Председатель подчеркнул, что саммит глав государств и правительств НАТО стал важной возможностью для продвижения турецкой кухни и гастрономической дипломатии.

«Мировые лидеры во главе с президентом США господином Трампом прибыли в Анкару. Они проводили встречи, останавливались в гостиницах и знакомились с нашей кухней. С точки зрения нашей профессии этот саммит прошел под знаком гастрономической дипломатии. Наши коллеги получили возможность представить турецкие блюда столь большому числу мировых лидеров. Они с гордостью подавали национальные блюда, подходили к столам и рассказывали об их истории, ингредиентах, происхождении продуктов и сезоне их выращивания. Поэтому эта гастрономическая дипломатия была очень полезной. По нашему мнению, именно турецкая кухня оставила яркий след на саммите. Мои коллеги с честью справились со своей задачей. Поздравляю каждого из них», - заключил он.