Турецкая кухня покорила гостей саммита НАТО

Осман Сезенер, один из трех шеф-поваров, подготовивших меню официального ужина для международных делегаций в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, прошедшего в Президентском комплексе, рассказал о меню и деталях подачи блюд.

В интервью агентству «Анадолу» Сезенер рассказал, что при составлении меню главной задачей было познакомить зарубежных гостей с богатством турецкой кухни. Для этого шеф-повара использовали продукты с географическим указанием происхождения из всех семи регионов страны и включили в меню блюда, отражающие кулинарные традиции Турции.

По словам Сезенера, помимо официального ужина, организованного Эмине Эрдоган для супруг глав государств и правительств, в Президентском комплексе были развернуты масштабные открытые буфеты для гостей, членов делегаций и представителей СМИ. Там на протяжении саммита подавали завтраки, обеды и ужины.

Семь разных закусок из семи регионов

Сезенер отметил, что ужин для супруг глав государств и правительств был подан в элегантной форме на специально изготовленных керамических тарелках.

Шеф рассказал, что для ужина гостям предложили семь видов закусок, представляющих семь географических регионов страны. Среди них были эрзинджанский сыр «Тулум» с медом, сливочное масло из Трабзона, хибеш из Антальи и закуска из тарханы - традиционной турецкой ферментированной смеси из зерна и йогурта.

После закусок подали блюдо из урлинского артишока с мастикой и фавой из гамбильи, привезенной из Бодрума. Затем гостям предложили салат с портулаком, нектарином и сыром «Армола» из Сеферихисара, фаршированные цветки кабачка по-анатолийски и авторскую интерпретацию долмы из виноградных листьев.

В качестве основного блюда, по словам Сезенера, подавали томленные говяжьи ребра с булгуром фирик или рыбу лахоз с соусом из чешменской мастики. «Завершал ужин десерт - йогуртовый мусс с белым шоколадом, приготовленный из особого йогурта Эгейского региона, с лесными ягодами», - рассказал он.

Шеф Сезенер также рассказал, что на открытых буфетах гостям предлагали блюда со всей Турции - котлеты из Тире, осьминога из Урлы, кальмаров, рыбное рагу, адана-кебаб, свежесрезанный донер и кешкек.

Он подчеркнул, что гости получили большое удовольствие от возможности попробовать блюда из разных регионов Турции. По словам Сезенера, отзывы о кухне были очень положительными, а гости после ужина подходили и лично благодарили.

Мы организовали очень красивый прием

Сезенер отметил, что участие в таком мероприятии стало для него большой гордостью.

«Они сказали, что особенно артишоки с мастикой из Урлы им очень понравились, высоко оценили региональные продукты. Все по отдельности поблагодарили за возможность попробовать турецкую кухню за таким прекрасным столом. Больше всего их восхитили артишоки с мастикой из Урлы. Кроме того, рыба-лахоз с соусом из чешменской мастики стала для них очень необычным опытом. В целом мы организовали очень достойный прием и проводили гостей в их страны с прекрасными гастрономическими впечатлениями, которые останутся после этого саммита НАТО», - сказал он.

Сезенер рассказал, что во время саммита они работали в координации с кухонной командой администрации президента. По его словам, в общей сложности команда кухни насчитывала не менее 70 человек, и за время организации было обслужено более 20 тысяч человек. Он отметил, что для него и его команды это стало большим профессиональным опытом.

Сезенер также указал, что подготовка меню планировалась за несколько недель, а специальные продукты доставлялись из разных регионов Турции.

«Госпожа Эмине Эрдоган лично занималась этим вопросом до мельчайших деталей. Мы садились, обсуждали. В итоге нам удалось довести очень детальную работу до конца и завершить ее на высоком уровне. Все блюда были продегустированы Эмине Эрдоган, прошли утверждение и только после этого были поданы гостям», - отметил он.