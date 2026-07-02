Нилай Тахироглу вышла в финал престижного XV Международного конкурса артистов балета, который проходит в Москве

Турецкая балерина вышла в финал престижного конкурса на сцене Большого театра Нилай Тахироглу вышла в финал престижного XV Международного конкурса артистов балета, который проходит в Москве

Турецкая балерина Нилай Тахироглу вышла в финал престижного XV Международного конкурса артистов балета, который проходит на сцене Большого театра в Москве.

Молодая артистка Государственного театра оперы и балета Турции вошла в число 18 танцоров, борющихся за медали. Тахироглу исполнила современный танец по хореографии артистки Анкарского государственного театра оперы и балета (DOB) Элиф Фират.

В конкурсе, который начался 25 июня и продлится до 5 июля, участвуют 362 танцора из 35 стран.

Тахироглу благодаря своим предыдущим международным успехам была освобождена от предварительного отбора и допущена напрямую к соревнованиям.

Если Нилай завоюет награду в финале, она станет первой турецкой балериной в истории конкурса, удостоенной медали.

Артистка подготовилась к конкурсу под руководством известного хореографа Волкана Эрсоя.