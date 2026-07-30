Исполнитель, оставивший заметный след в анатолийском роке и авторской музыке, ушел из жизни в 2014 году после продолжительной борьбы с лейкемией

Со дня смерти турецкого певца Мурата Гёгебакана исполнилось 12 лет Исполнитель, оставивший заметный след в анатолийском роке и авторской музыке, ушел из жизни в 2014 году после продолжительной борьбы с лейкемией

Со дня смерти одного из самых известных исполнителей анатолийского рока и авторской музыки Турции Мурата Гёгебакана исполнилось 12 лет.

Будущий артист родился 9 октября 1968 года в Адане в семье Хатидже и Хасана Гёгебакан. Детство он провел в родном городе, после окончания школы получил музыкальное образование в Государственной консерватории Анкарского государственного университета Хаджеттепе. После выпуска преподавал в Университете Чукурова.

Первым браком Гёгебакан был женат на Сенем Таш, у супругов родился сын Бюлент. В 1994 году семья распалась.

В своих интервью артист рассказывал, что является потомком османского богослова Моллы Гюрани — одного из наставников султана Мехмеда II Завоевателя, и называл своего деда человеком, оказавшим на него большое влияние.

Испытав сильное влияние суфийской традиции, музыкант отражал духовные мотивы в своем творчестве. Он также проходил обучение в дервишской обители и некоторое время преподавал игру на гитаре.

- Успех после дебютного альбома

До 1995 года Гёгебакан жил в Адане, после чего переехал в Стамбул, чтобы начать профессиональную музыкальную карьеру.

Широкую известность ему принес дебютный альбом «Ben Sana Aşık Oldum» («Я влюбился в тебя»), вышедший в 1997 году. После его выхода артист был номинирован сразу в нескольких категориях премии Kral TV Video Müzik Ödülleri и получил награду как «Лучший дебютировавший исполнитель».

Затем последовали альбомы «Sen Rahatına Bak» (1998), «Tek Suçum Seni Sevmekmiş» (1999) и «Merhaba» (2000).

В 2000 году певец женился на Семе Бекмез. Их брак завершился разводом в 2011 году, а переживания этого периода нашли отражение в ряде его песен.

Выпущенный в 2002 году альбом «Ay Yüzlüm» был удостоен премии MÜYAP как самый продаваемый альбом года. Одноименная композиция, музыку к которой написал Бора Аяноглу, а слова — Омер Фарук Гюней, стала одним из самых популярных хитов того времени. Большую популярность также получили песни «Vazgeçilmiyor» и «Namus Belası».

Позднее музыкант выпустил альбомы «Yaralı» (2004), «Sana Olan Aşkım Şahit» (2005), «Sevgiliye» (2007), «Aşıklar Yolu» (2010) и последний студийный альбом «Aşkın Gözyaşları» (2012).

В своем творчестве Гёгебакан также исполнял произведения известных турецких музыкантов, среди которых Джем Караджа, Барыш Манчо, Бора Аяноглу, Зюльфю Ливанели, Юнол Бююкгёненч, Дженгиз Куртоглу, Синан Озен и Ферди Тайфур.

- Борьба с лейкемией

В 2009 году у певца диагностировали лейкемию. После длительного лечения ему удалось добиться ремиссии, и он вернулся на сцену, продолжив концертную деятельность.

Во время одной из встреч со зрителями артист говорил о необходимости повышать осведомленность общества об онкологических заболеваниях.

«К сожалению, в нашей стране много людей, которые столкнулись с этой угрозой. Поэтому необходимо формировать общественное сознание. Люди должны бороться с этой опасностью. Если человек верит, для него нет ничего невозможного», — говорил он.

В 2013 году болезнь вернулась, и музыкант вновь начал лечение.

Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал заниматься творчеством. В 2014 году Гёгебакан написал песню «Uzun Adam» («Высокий человек»), посвященную президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

24 июля 2014 года певец был госпитализирован, а 31 июля скончался в одной из больниц Стамбула в возрасте 45 лет.

После заупокойной молитвы в мечети Фатих его похоронили на кладбище Бурук в районе Сарычам провинции Адана.

Спустя годы после смерти песни Мурата Гёгебакана продолжают пользоваться популярностью и находят отклик у многочисленных поклонников его творчества.