На концерте прозвучат такие известные хиты, как «You're My Heart, You're My Soul», «Cheri Cheri Lady», «Brother Louie»

Солист Modern Talking Томас Андерс выступит в Стамбуле 15 августа На концерте прозвучат такие известные хиты, как «You're My Heart, You're My Soul», «Cheri Cheri Lady», «Brother Louie»

Солист популярной в 1980-х годах музыкальной группы Modern Talking Томас Андерс даст концерт в Стамбуле 15 августа.

Концерт состоится на арене Ora Arena. Артист исполнит для слушателей как популярные композиции группы, так и песни из своего сольного репертуара.

За почти 40-летнюю музыкальную карьеру немецкий исполнитель продал миллионы альбомов. На концерте прозвучат такие известные хиты, как «You're My Heart, You're My Soul», «Cheri Cheri Lady», «Brother Louie» и «Atlantis Is Calling» (S.O.S. for Love).

Первая хитовая композиция группы Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul», одним из основателей которой был Томас Андерс, после выхода возглавила музыкальные чарты более чем в 30 странах.