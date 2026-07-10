В основу проекта легла книга доцента Хюсейна Айдына «Ночь длиною в век: попытка переворота 15 июля в свете документов и доказательств»

Сериал «Ночь длиною в век» о событиях 15 июля выйдет на TRT 1 В основу проекта легла книга доцента Хюсейна Айдына «Ночь длиною в век: попытка переворота 15 июля в свете документов и доказательств»

На телеканале TRT 1 состоится премьера сериала «Ночь длиною в век», посвященного попытке государственного переворота 15 июля, которая стала одним из переломных событий новейшей истории Турции. Режиссерами проекта выступили Джихан Саглам и Ахмет Токлу.

Сериал создан по мотивам книги доцента Хюсейна Айдына «Ночь длиною в век: попытка переворота 15 июля в свете документов и доказательств». В нем будут показаны закулисные события попытки переворота, ее критические этапы, а также борьба, развернувшаяся под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первый эпизод сериала производства компании Miray Yapım, привлекающего внимание масштабной постановкой и сценарием, основанным на подлинных документах, выйдет в эфир 15 июля.

Продюсер и актеры проекта рассказали «Анадолу» о сериале и своем отношении к событиям 15 июля.

Продюсер проекта Эюп Гекхан Озекин подчеркнул, что создание документально-художественного сериала о событиях ночи 15 июля стало серьезным вызовом и большой ответственностью как для телеканала и производственной компании, так и для всей съемочной группы.

По словам Озекина, создатели сериала стремятся максимально точно воссоздать реальные события 15 июля, не подстраивая сюжет и персонажей под зрительские ожидания или рейтинги. Он отметил, что проект станет своего рода историческим свидетельством и в будущем может служить источником информации о произошедшем. Озeкин подчеркнул, что авторы чувствуют ответственность перед историей, погибшими и людьми, оказавшими сопротивление в ночь попытки переворота. Он также сообщил, что каждый из 15 эпизодов снимается в разных городах, во многих случаях — на реальных местах событий. По его словам, работа над сериалом оказалась самой сложной из всех проектов, в которых участвовала съемочная группа.

Он отметил, что создателям удалось записать интервью практически со всеми, кто до сих пор публично не рассказывал о событиях 15 июля.

«Всех участников событий той ночи, с одной стороны, играют наши актеры, а с другой реальные люди дают интервью и рассказывают о пережитом. Таким образом, зрители увидят необычный для Турции формат - сочетание сериала и документального кино», - сказал продюсер.

- 15 июля это важнейшая историческая точка отсчета

Актер Бурак Серген рассказал, что, впервые прочитав сценарий, сразу захотел стать частью проекта.

«Прежде всего нужно очень любить свою родину и свой народ, а у нас это чувство развито особенно сильно. Кроме того, это реальная история. Подлинные истории всегда глубоко воздействуют и на зрителя, и на актера, и на режиссера, и на всю съемочную группу. В-третьих, здесь собрались прекрасный актерский состав, хорошая производственная компания и авторитетный телеканал. Когда все это соединяется, проект быстро воплощается в жизнь. Для нас было крайне важно передать ощущение реально пережитых событий», - отметил Серген.

По его словам, большое значение имело то, что съемки проходили непосредственно в местах, связанных с событиями 15 июля.

«Когда находишься в таких местах, возникает непосредственное сопереживание. Это очень важно. События воссоздаются буквально час за часом. Наблюдая со стороны, невозможно до конца понять, что происходило внутри. А там начинаешь осознавать, почему мы потеряли людей и в каких условиях все это происходило», - поделился актер.

Бурак Серген отметил, что проект объединит широкий спектр событий и передаст их зрителю как единое целое.

По словам Сергена, проект посвящен таким ценностям, как патриотизм, территориальная целостность, чувство принадлежности к своей стране и ответственность за ее будущее. Он отметил, что сериал рассказывает о том, как эти ценности были отстояны, почему их необходимо сохранять и как важно не допустить их утраты. По его мнению, проект станет важным источником информации о событиях 15 июля для зрителей, очевидцев, исследователей и будущих поколений, поскольку эта дата является одной из ключевых в новейшей истории страны.

Актер Эмир Бендерлиоглу признался, что испытал сильное волнение, когда впервые прочитал сценарий и узнал, что съемки будут проходить в реальных местах событий.

«Когда я прочитал сценарий эпизода, посвященного Мухсину Кесе, и узнал, что он будет сниматься в тех самых местах, где разворачивались события, я очень обрадовался. Возможность вновь оказаться там, где все это происходило, многое дала нам как профессиональным актерам и глубоко взволновала по-человечески. Кроме того, я считаю этот проект особенно ценным, поскольку его создатели стремятся показать только реальные факты», - отметил он.

- Сериал поможет устранить информационную путаницу

Актер Толга Менди рассказал, что провел серьезную работу при подготовке к роли.

Он обратил внимание на сложный внутренний конфликт своего персонажа, а также на закрытый характер подготовительного этапа проекта.

«Внутренняя борьба этого персонажа была чрезвычайно сложной. Поскольку его имя скрыто государством и его личность неизвестна, мы не смогли найти ответы на вопросы о том, кем именно он был и какова его история. Поэтому некоторые черты персонажа мне пришлось создавать самостоятельно», - рассказал Менди.

Говоря о значении проекта для исторической памяти, актер отметил, что сериал поможет устранить информационную путаницу, возникшую из-за большого количества противоречивых и недостоверных сведений о событиях 15 июля. По его словам, зрители смогут получить возможность ясно увидеть произошедшее через проект, показанный на государственном телеканале, что уже само по себе делает его важным.

- Рассказать об этом одна из главных задач TRT

Актер Алтан Акышык отметил, что был непосредственным свидетелем произошедшего и воспринял участие в проекте как свой долг художника.

По его словам, в ту ночь Турция пережила чрезвычайно тяжелое испытание.

«Участие в этом проекте стало для меня большой честью. Точнее, я воспринял его как обязанность. Для художника важно суметь передать, какое серьезное испытание преодолела Турция в тот день. Мы справились благодаря нашим Вооруженным силам, силам безопасности и решительным политикам. Мы потеряли многих людей, у нас были погибшие. Подробно рассказать гражданам о произошедшем - одна из основных задач TRT. Я считаю, что эта история обязательно должна быть показана будь то в формате фильма или документальной драмы. Они бомбили парламент Турецкой Республики, пытаясь остановить исполнительную власть. Но, слава Богу, Турецкая Республика сумела преодолеть это испытание. Мы и дальше будем жить в независимой и свободной стране», - сказал Акышык.