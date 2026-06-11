Сами Юсуф исполнит свои знаменитые хиты в Турции

Aişe Hümeyra Akgün, Abdulrahman Yusupov
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Всемирно известный музыкант Сами Юсуф исполнит свой знаменитый хит «Хасби Рабби» в рамках предстоящих концертов в Стамбуле и Анкаре.
Певец обычно исполняет эту композицию на нескольких языках, включая английский, арабский, турецкий, урду и другие. Знаменитый трек стал международным хитом после выхода альбома «My Ummah» в 2005 году.
В рамках гастролей турецких зрителей ждут новые композиции и бессменные хиты.
Выступление Сами Юсуфа в Стамбуле состоится 23–24 июня на знаменитой открытой площадке Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu.
Концерт в Анкаре пройдет 27–28 июня в конгресс-центре ATO Congresium.