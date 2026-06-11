В репертуаре всемирно известного музыканта и знаменитый хит «Хасби Рабби»

Сами Юсуф исполнит свои знаменитые хиты в Турции В репертуаре всемирно известного музыканта и знаменитый хит «Хасби Рабби»

Всемирно известный музыкант Сами Юсуф исполнит свой знаменитый хит «Хасби Рабби» в рамках предстоящих концертов в Стамбуле и Анкаре.

Певец обычно исполняет эту композицию на нескольких языках, включая английский, арабский, турецкий, урду и другие. Знаменитый трек стал международным хитом после выхода альбома «My Ummah» в 2005 году.

В рамках гастролей турецких зрителей ждут новые композиции и бессменные хиты.

Выступление Сами Юсуфа в Стамбуле состоится 23–24 июня на знаменитой открытой площадке Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu.

Концерт в Анкаре пройдет 27–28 июня в конгресс-центре ATO Congresium.