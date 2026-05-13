Сами Юсуф даст концерты в Стамбуле и Анкаре

Всемирно известный музыкант Сами Юсуф встретится с поклонниками в Стамбуле и Анкаре в рамках концертной серии «Live in Türkiye».

Артист выступит 23 и 24 июня в театре под открытым небом Джемиль Топузлу в Стамбуле, а 27 и 28 июня — в ATO Congresium в Анкаре. Концерты организованы при сотрудничестве Anadolu PSM и Wovo Entertainment.

Серия концертов «Sami Yusuf: Live in Türkiye» призвана стать особым музыкальным опытом, объединяющим культурные связи, традиционные мелодии и современное сценическое искусство.

Музыкант отметил, что Турция всегда занимала для него особое место благодаря своему богатому музыкальному наследию и культурному разнообразию. В концертах также прозвучат специальные аранжировки, вдохновленные турецкой музыкальной и поэтической традицией.

На концертах в Стамбуле и Анкаре Юсуф исполнит избранные произведения из своего репертуара.

Артист, известный масштабными сценическими постановками и широкой мировой аудиторией, за свою карьеру выпустил 10 студийных и 13 концертных альбомов.

Продажи его альбомов превысили 45 миллионов экземпляров, а общее число прослушиваний превысило 1 миллиард. За годы карьеры Юсуф выступал на сценах таких престижных площадок, как Wembley Arena, Royal Albert Hall, Shrine Auditorium и Philharmonie de Paris, собирая сотни тысяч зрителей.

Среди последних проектов артиста — концертная серия «When Paths Meet», а также выступления «Ecstasy: Between Two Seas — Istanbul (2025)», «Live at the Roman Theater — Jordan (2025)» и «Symphony of Stars — Abu Dhabi (2025)».