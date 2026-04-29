Россия готовится принять Международный фестиваль молодежи Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и соберет на своей площадке 10 тыс. участников из 190 стран

В городе Екатеринбурге в Свердловской области РФ с 11 по 17 сентября пройдет Международный фестиваль молодежи.

Мероприятие пройдет под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» и соберет на своей площадке 10 тыс. участников из 190 стран, в том числе представителей медийной сферы и ИТ-технологий, спортсменов и ученых, добровольцев и деятелей культуры, предпринимателей и госслужащих. Как сообщают организаторы, к участию в фестивале приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Организаторы отмечают, что участникам фестиваля предстоит вместе искать ответы на глобальные вызовы и сообща определять образ совместного будущего.

Уже по прибытии участники смогут изучить инфраструктуру, площадки фестиваля и осмотреть экспозиционное пространство, организованное по принципу международной выставки-форума «Россия».

В рамках программы серия командообразующих активностей превратит участников в слаженную команду, способную решать общие задачи.

«Интеллектуальный каркас» фестиваля сформирует образовательная программа. В частности, участников фестиваля ждут совместные открытые диалоги и дискуссии с более чем 150 российскими и иностранными спикерами и гостями, в рамках которых обсудят развитие человека, проблемы продовольствия и сохранения водных ресурсов, технологические изменения, возможности и вызовы цифровизации, вопросы сохранения культуры и исторической памяти, урбанизации, проблемы здоровья и демографии в современном мире.

Участников фестиваля также ждет насыщенная культурная программа – яркая церемония открытия, шоу и концерты с выступлениями артистов и коллективов из разных стран, выставки, кинопоказы и совместное шествие.

Посетители мероприятия получат возможность продегустировать новые блюда, а также познакомиться с музыкальной культурой разных народов и их национальными традициями.

В рамках фестиваля также пройдут массовые тренировки, турниры, соревнования и мастер-классы от известных спортсменов.

