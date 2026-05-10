Российская певица Мари Краймбрери дала концерт в турецкой Анталье

Российская певица Мари Краймбрери выступила с концертом в районе Манавгат турецкой провинции Анталья в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в России.

Краймбрери вышла на сцену в одной из гостниц района Чолаклы и исполнила свои популярные песни.

Зрители, заполнившие концертный зал, подпевали артистке.

Председатель Ассоциации отельеров туристического региона Манавгат-Сиде Зафер Сюраль отметил важность подобных культурных мероприятий для вклада в туризм.

Он подчеркнул, что мероприятия с международным участием имеют критическое значение для продвижения региона.

«Проводимые культурные мероприятия повышают активность на российском рынке и в очередной раз доказывают гостеприимство Турции на международной арене. Такие организации укрепляют приверженность туристов данному направлению и положительно сказываются на экономике региона»,- заявил он.​​​​​​​

