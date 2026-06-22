Изображения Мартина Лютера Кинга можно увидеть даже на уличных стенах и в гостиничных номерах города

Принимающая матчи ЧМ-26 Атланта хранит наследие Мартина Лютера Кинга Изображения Мартина Лютера Кинга можно увидеть даже на уличных стенах и в гостиничных номерах города

Атланта, один из городов США, принимающих матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2026, также является местом, где расположен национальный исторический парк Мартина Лютера Кинга площадью около 3,5 га.

На территории парка находятся дом, в котором родился один из главных борцов за гражданские права в США, а также его могила.

Национальный исторический парк Мартина Лютера Кинга расположен в Атланте - городе, который считается одним из центров американского движения за гражданские права. После реставрации парк принимает гостей чемпионата мира с новыми цифровыми экспозициями.

В Атланте примерно половину населения составляют афроамериканцы. Изображения Мартина Лютера Кинга можно увидеть на уличных стенах и даже в гостиничных номерах. Исторические улицы города до сих пор хранят следы его борьбы за справедливость.

Парк площадью около 3,5 га

На территории парка находятся дом, где Кинг родился и жил до 12 лет, историческая церковь, в которой он служил пастором вместе со своим отцом, а также мемориальные могилы Кинга и его супруги Коретты Скотт Кинг.

Кроме того, в парке расположены Международная аллея славы движения за гражданские права, центр для посетителей, Международный розарий мира «У меня есть мечта» и памятник, установленный в честь Кинга.

«У меня есть мечта»

Кинг вошел в историю США благодаря ненасильственной борьбе за равные права афроамериканцев. 28 августа 1963 года он выступил в Вашингтоне перед примерно 250 тыс. человек с речью «У меня есть мечта». Это выступление стало глобальным символом борьбы против расовой дискриминации и требования равноправия.

В своей речи Кинг, заявив, что «спустя сто лет чернокожий все еще несвободен», обратил внимание на несправедливость, сохранявшуюся после отмены рабства.

Он говорил о мечте о будущем, в котором его детей будут оценивать не по цвету кожи, а по их характеру, и провозгласил всему миру свою веру в равенство людей.

Кто такой Мартин Лютер Кинг-младший

Мартин Лютер Кинг-младший родился 15 января 1929 года в Атланте, штат Джорджия, и стал одной из самых известных фигур в истории США в сфере борьбы за гражданские права.

Кинг получил богословское образование в Бостонском университете. Широкую известность он получил во время бойкота автобусных линий в Монтгомери, который начался в 1955 году после того, как афроамериканка Роза Паркс отказалась уступить место в автобусе, предназначенное для белых пассажиров.

Кинг организовал бойкот, продолжавшийся более года. За это время его арестовывали, он подвергался нападениям, а его дом был взорван.

Мартин Лютер Кинг погиб 4 апреля 1968 года в Мемфисе, куда приехал, чтобы поддержать бастующих работников санитарной службы. Он был смертельно ранен пулей, когда находился на балконе мотеля Lorraine.

Через девять лет после смерти, в 1977 году, бывший президент США Джимми Картер посмертно наградил Кинга Президентской медалью Свободы. В его честь был учрежден День Мартина Лютера Кинга.

Поскольку день рождения Кинга приходится на 15 января, в США День Мартина Лютера Кинга ежегодно отмечается в третий понедельник января.