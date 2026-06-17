Подать заявки на конкурс смогут студенты бакалавриата и магистратура не только в Турции, но и Азербайджане, Турецкой Республике Северного Кипра, Казахстане, Кыргызстане, Венгрии, Узбекистане и Туркменистане

Прием заявок на участие в художественном конкурсе фонда «Хитай» продлится до 30 июня Подать заявки на конкурс смогут студенты бакалавриата и магистратура не только в Турции, но и Азербайджане, Турецкой Республике Северного Кипра, Казахстане, Кыргызстане, Венгрии, Узбекистане и Туркменистане

Студенты бакалавриата и магистратуры могут подать заявки на участие в художественном конкурсе фонда «Хитай» до 30 июня. Конкурс проводится с 2013 года с целью оказания поддержки молодым художникам.

Согласно сообщению фонда, в первые годы конкурс проводился в сотрудничестве с одним университетом, однако с прошлого года участие в нем стало доступно студентам со всей Турции.

В этом году конкурс вновь проходит при поддержке Организации тюркских государств и приобрел международный масштаб, объединив молодых представителей искусства тюркского мира на единой платформе.

Помимо Турции, в конкурсе смогут принять участие студенты, обучающиеся по специальностям живописи, скульптуры и фотографии в Азербайджане, Турецкой Республике Северного Кипра, Казахстане, Кыргызстане, Венгрии, Узбекистане и Туркменистане. Прием заявок продлится до 30 июня.

Заявки принимаются через официальный сайт фонда, а результаты конкурса будут объявлены 14 июля.

Десять студентов получат возможность посетить Венецианскую биеннале



По итогам конкурса десять участников конкурса будут отобраны для участия в специальной ознакомительной программе в рамках 61-й Венецианской биеннале.

Молодые художники получат возможность познакомиться с одним из крупнейших событий в сфере современного искусства, изучить различные художественные практики и установить контакты с представителями международного арт-сообщества.

В прошлом году, когда конкурс впервые был открыт для студентов со всей Турции, на участие в нем поступило около тысячи заявок. Число участников было увеличено с четырех до десяти человек. Победители посетили Берлинскую биеннале и получили возможность ближе познакомиться с международной художественной средой.

За время существования конкурса 40 студентов получили возможность посетить ведущие мировые мероприятия в области искусства. В рамках программы, которая в первые годы начиналась с участия четырех студентов, были организованы поездки на такие престижные международные мероприятия, как Art Basel, Берлинская и Венецианская биеннале.

С каждым годом конкурс расширяет охват и предоставляет большему числу молодых художников возможность познакомиться с международной арт-средой, а также получить новый творческий опыт и вдохновение для собственных проектов.

В фонде «Хитай» рассматривают конкурс не только в качестве программы поощрения талантливой молодежи, но и как устойчивую культурно-образовательную платформу, способствующую профессиональному развитию молодых художников.

«Мы рады возможности объединить молодых художников из разных стран в рамках общего художественного опыта»

Основатель и председатель фонда «Хитай» Эмин Хитай, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что при запуске конкурса его целью было помочь молодым художникам смотреть на мир более широко и развивать свое творчество в этом контексте.

По словам Хитая, если в прошлом году художественный конкурс фонда был открыт для участников со всей Турции, то в этом году он вышел на международный уровень и охватил различные страны мира.

«Путь, который мы начинали вместе со студентами одного университета, в прошлом году превратился в платформу, объединившую молодых людей со всех уголков Турции. Сегодня мы рады возможности объединить молодых художников из разных стран в рамках общего художественного опыта в сотрудничестве с Организацией тюркских государств. За эти годы я внимательно наблюдал, насколько ценен этот международный опыт для молодых художников, побеждающих в конкурсах. Мы убеждены, что созданная нами платформа для художников, черпающих вдохновение в местной культуре и одновременно следящих за мировыми тенденциями в искусстве благодаря формированию прочной сети художественных связей между странами, поможет молодежи познакомиться с различными творческими практиками и темами, приобрести международный опыт и увереннее продолжать свой творческий путь», — отметил он.



Хитай подчеркнул, что искусство служит мощным инструментом для укрепления связей между культурами и представляет собой универсальный язык, способный объединять людей и разные регионы мира на общей основе.

«Чрезвычайно важно, чтобы молодые художники из разных стран мира могли увидеть альтернативные творческие подходы на международной биеннале, осмыслить наше общее культурное наследие через новое видение», — сказал он.

Международный масштаб, которого сегодня достиг конкурс, является результатом доверия к молодым людям и последовательной поддержки, оказываемой им на протяжении многих лет, - добавил Хитай.