Премьер Испании посетил музыкальный фестиваль в поддержку Палестины В нынешнем году Primavera Sound проходит под девизами «Нарушить молчание о Газе» и «Нет войне»

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил музыкальный фестиваль Primavera Sound в Барселоне, который в последние годы приобрел известность благодаря озвучиваемым на нем поддержке Палестины и осуждению геноцида Израиля в секторе Газа

Глава правительства поделился в своем аккаунте в Instagram фотографиями с мероприятия. «Primavera Sound - это гораздо больше, чем просто музыка. Это способ продемонстрировать талант, креативность, а также многообразие и яркость Барселоны и Испании, открытых всему миру. Международный успех фестиваля обусловлен его отражением плюралистического общества, которое воспринимает культуру в качестве пространства для встреч, сосуществования и свободы. Мы благодарим всех, кто делает это возможным из года в год, и фестиваль за приверженность таким ценностям, как мир, солидарность и защита культуры, которая сближает и объединяет нас», - говорится в прилагаемом к публикации посте.

В нынешнем году Primavera Sound проходит под девизами «Нарушить молчание о Газе» и «Нет войне». Организаторы отвергли участие в нем Израиля на уровне спонсоров или артистов и открыто поддержали Палестину.