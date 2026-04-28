От рождения в берлоге до потенциальной реинтродукции: в Казахстане сохраняют генофонд редкого подвида бурого медведя
Рождение детенышей тянь-шаньского медведя в Алматинском зоопарке вновь напомнило о редком статусе этого подвида
Ulviyya Amoyeva
28 Апрель 2026•Обновить: 28 Апрель 2026
МОСКВА
Рождение двух медвежат тянь-шанского бурого медведя в Алматинском зоопарке вновь привлекло внимание к судьбе одного из самых редких и малоизученных хищников Центральной Азии, численность которого в дикой природе Казахстана остается ограниченной.
В середине апреля медведица Герда впервые вывела в открытый вольер двух медвежат, родившихся 1 января. Отцом потомства является самец Курманбек. Первые месяцы жизни детеныши провели в берлоге под постоянной опекой матери.
Тянь-шанский бурый медведь (Ursus arctos isabellinus) — обособленный горный подвид бурого медведя, обитающий в высокогорных районах Тянь-Шаня, Памира, Каракорума и Гималаев, а также в горных системах юго-востока Казахстана, включая Жетысуский Алатау и Заилийский Алатау.
Подвид адаптирован к суровым высокогорным условиям и отличается ограниченными возможностями миграции, что делает его особенно уязвимым к изменениям окружающей среды.
В Казахстане тяньшанский бурый медведь включен в Красную книгу с момента ее первого издания в 1978 году как редкий подвид с сокращающейся численностью и ареалом. Охота на него полностью запрещена.
Точное количество тяньшанских бурых медведей в Казахстане определить сложно из-за скрытного образа жизни животных и труднодоступности мест их обитания. Однако специалисты отмечают, что численность подвида остается ограниченной, а каждая успешная история размножения — даже в условиях неволи — имеет важное значение для сохранения его генетического разнообразия.
Главная угроза для тянь-шанского бурого медведя
Основными угрозами для тянь-шанского бурого медведя в настоящее время являются сокращение местообитаний, браконьерство, бесконтрольный выпас скота, вырубка лесонасаждений, лесные пожары, а также свалки мусора в местах обитания, сообщил «Анадолу» научный сотрудник Института зоологии Казахстана Санжар Кантарбаев.
Кроме того, негативно на популяции редких хищников Тянь-Шаня, по его словам, могут сказаться высокий фактор беспокойства от туристов в особо охраняемых природных территориях, изменение климата, засухи, а также сокращение площадей хвойных лесов.
Говоря о наиболее эффективных мерах и программах по сохранению тянь-шаньского бурого медведя, биолог отметил, что тяншаньский бурый медведь Внесен в Красную книгу Казахстана и приложение I СITES (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
Этот редкий вид охраняется в Аксу-Жабаглинском и Алматинском государственных природных заповедниках, а также в нескольких государственных национальных природных парках: Иле-Алатуском, Жонгар-Алатауском, Сайрам-Угамском и Кольсайских озерах, отметил он.
Кантарбаев подчеркнул, что несмотря на то, что принятые меры охраны оказывают положительное влияние на динамику популяции бурого медведя, необходим ряд важных мер.
«Выяснение современного состояния популяций и таксономического статуса изолированных группировок тянь-шаньского медведя на всем протяжении его ареала в Казахстане с применением современных методов зоологических исследований (спутниковая телеметрия, молекулярно-биологические методы, геоморфометрические исследования), а также разработка Плана действий по сохранению бурого медведя в Казахстане положительно скажутся на динамике сохранения популяции», считает сотрудник Института.
Сохранение генофонда
Условия содержания тянь-шанских бурых медведей в зоопарках позволяют максимально приблизить их к естественной среде, особенно в первые месяцы жизни медвежат, сообщила руководитель научно-методического отдела Алматинского зоопарка Акжами Елеманова.
Тянь-шаньский бурый медведь, известный также как белокоготный медведь, занесен в Красную книгу Республики Казахстан как редкий вид третьей категории, отметила она.
«Это означает, что он есть, но на территории, где должен обитать, редко встречается», - пояснила Елеманова.
По ее словам, в Алматинском зоопарке создаются максимально комфортные условия для медведей. «Мы стараемся максимально, насколько это возможно, сделать условия животных в зоопарках комфортными для них. Есть место, куда они могут спрятаться, обязательно есть берлога. Есть перегоночный вольер, где животное тоже может немножко скрыться от назойливых взглядов посетителей», - сказала она.
Елеманова подчеркнула, что в период после рождения медвежат сотрудники зоопарка минимизируют любое беспокойство самки. «Мамочка в первое время после рождения медвежат становится очень чувствительной, где-то даже очень агрессивной. Она может даже от ревности навредить детенышам», - отметила она.
Когда медведица готовится к родам, пояснила Елеманова, вольер полностью закрывают от внешнего воздействия. «Сотрудники закрывают со всех сторон баннерами, чтобы люди не стучали, не беспокоили… даже с той стороны, где дают еду, закрывают, чтобы она лишний раз не беспокоилась», - пояснила специалист.
Она добавила, что в этот период персонал зоопарка практически не заходит в вольер и ограничивается только кормлением животного, при этом уборка полностью приостанавливается до выхода медвежат из берлоги, что обычно занимает 2–3 месяца. За животным наблюдают только закрепленные сотрудники, а любые посторонние контакты исключаются, включая использование сильных запахов, в том числе парфюма.
Отвечая на вопрос о значении рождения медвежат для сохранения популяции, Елеманова отметила, что современные зоопарки играют важную роль в сохранении генофонда диких животных. «Пока в данный момент, в частности Алматинский зоопарк, занимается разведением медведей, получает приплод. В будущем, надеюсь, наступит такой момент, когда мы сможем уже выпускать их на волю», - сказала она.
Елеманова уточнила, что основная задача современных зоопарков — сохранение генофонда и поддержание популяций в неволе с перспективой возможной реинтродукции в дикую природу.
Говоря о конкретном случае, специалист подчеркнула, что медведица Герда уже в четвертый раз становится матерью и самостоятельно выхаживает потомство, а задача сотрудников заключается в создании для нее максимально спокойных условий и полноценного питания.
При этом Елеманова добавила, что выпуск таких животных в природу требует строгого контроля: «Как говорили на конференции, если выпускать медвежат в дикую природу, то до 6 месяцев, дальше уже опасно, в том смысле, что животное уже не боится человека».
Именно поэтому медвежата Герды не будут выпускаться в дикую природу и будут расселяться в другие зоопарки для дальнейшего содержания, добавила она.
Тянь-шанский бурый медведь — один из немногих сохранившихся горных подвидов бурого медведя в регионе СНГ.
Животное отличается сравнительно компактными размерами по сравнению с другими подвидами бурых медведей. Длина тела обычно составляет от 1,5 до 2,2 метра, масса — от 135 до 200 килограммов, хотя встречаются и более крупные особи. Характерной особенностью подвида считаются длинные светлые когти на передних лапах, за что его нередко называют белокоготным медведем.
Тянь-шанский бурый медведь всеяден. Основу его рациона составляют травы, корневища, луковицы, ягоды и плоды, однако при случае он может охотиться на мелких животных, в частности сурков и пищух, а также питаться падалью. Роды обычно происходят зимой в берлоге, в помете чаще всего бывает один-два медвежонка.
Распространен на юге Казахстана, в Кыргызстане и является одним из 6-7 подвидов в фауне СНГ.
