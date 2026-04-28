От рождения в берлоге до потенциальной реинтродукции: в Казахстане сохраняют генофонд редкого подвида бурого медведя Рождение детенышей тянь-шаньского медведя в Алматинском зоопарке вновь напомнило о редком статусе этого подвида

Рождение двух медвежат тянь-шанского бурого медведя в Алматинском зоопарке вновь привлекло внимание к судьбе одного из самых редких и малоизученных хищников Центральной Азии, численность которого в дикой природе Казахстана остается ограниченной.

В середине апреля медведица Герда впервые вывела в открытый вольер двух медвежат, родившихся 1 января. Отцом потомства является самец Курманбек. Первые месяцы жизни детеныши провели в берлоге под постоянной опекой матери.

Тянь-шанский бурый медведь (Ursus arctos isabellinus) — обособленный горный подвид бурого медведя, обитающий в высокогорных районах Тянь-Шаня, Памира, Каракорума и Гималаев, а также в горных системах юго-востока Казахстана, включая Жетысуский Алатау и Заилийский Алатау.

Подвид адаптирован к суровым высокогорным условиям и отличается ограниченными возможностями миграции, что делает его особенно уязвимым к изменениям окружающей среды.

В Казахстане тяньшанский бурый медведь включен в Красную книгу с момента ее первого издания в 1978 году как редкий подвид с сокращающейся численностью и ареалом. Охота на него полностью запрещена.

Точное количество тяньшанских бурых медведей в Казахстане определить сложно из-за скрытного образа жизни животных и труднодоступности мест их обитания. Однако специалисты отмечают, что численность подвида остается ограниченной, а каждая успешная история размножения — даже в условиях неволи — имеет важное значение для сохранения его генетического разнообразия.

Главная угроза для тянь-шанского бурого медведя



Основными угрозами для тянь-шанского бурого медведя в настоящее время являются сокращение местообитаний, браконьерство, бесконтрольный выпас скота, вырубка лесонасаждений, лесные пожары, а также свалки мусора в местах обитания, сообщил «Анадолу» научный сотрудник Института зоологии Казахстана Санжар Кантарбаев.

Кроме того, негативно на популяции редких хищников Тянь-Шаня, по его словам, могут сказаться высокий фактор беспокойства от туристов в особо охраняемых природных территориях, изменение климата, засухи, а также сокращение площадей хвойных лесов.

Говоря о наиболее эффективных мерах и программах по сохранению тянь-шаньского бурого медведя, биолог отметил, что тяншаньский бурый медведь Внесен в Красную книгу Казахстана и приложение I СITES (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Этот редкий вид охраняется в Аксу-Жабаглинском и Алматинском государственных природных заповедниках, а также в нескольких государственных национальных природных парках: Иле-Алатуском, Жонгар-Алатауском, Сайрам-Угамском и Кольсайских озерах, отметил он.

Кантарбаев подчеркнул, что несмотря на то, что принятые меры охраны оказывают положительное влияние на динамику популяции бурого медведя, необходим ряд важных мер.

Фото предоставлено Алматинским зоопарком

«Выяснение современного состояния популяций и таксономического статуса изолированных группировок тянь-шаньского медведя на всем протяжении его ареала в Казахстане с применением современных методов зоологических исследований (спутниковая телеметрия, молекулярно-биологические методы, геоморфометрические исследования), а также разработка Плана действий по сохранению бурого медведя в Казахстане положительно скажутся на динамике сохранения популяции», считает сотрудник Института.

Сохранение генофонда

Условия содержания тянь-шанских бурых медведей в зоопарках позволяют максимально приблизить их к естественной среде, особенно в первые месяцы жизни медвежат, сообщила руководитель научно-методического отдела Алматинского зоопарка Акжами Елеманова.

Тянь-шаньский бурый медведь, известный также как белокоготный медведь, занесен в Красную книгу Республики Казахстан как редкий вид третьей категории, отметила она.

«Это означает, что он есть, но на территории, где должен обитать, редко встречается», - пояснила Елеманова.

По ее словам, в Алматинском зоопарке создаются максимально комфортные условия для медведей. «Мы стараемся максимально, насколько это возможно, сделать условия животных в зоопарках комфортными для них. Есть место, куда они могут спрятаться, обязательно есть берлога. Есть перегоночный вольер, где животное тоже может немножко скрыться от назойливых взглядов посетителей», - сказала она.

Елеманова подчеркнула, что в период после рождения медвежат сотрудники зоопарка минимизируют любое беспокойство самки. «Мамочка в первое время после рождения медвежат становится очень чувствительной, где-то даже очень агрессивной. Она может даже от ревности навредить детенышам», - отметила она.

Когда медведица готовится к родам, пояснила Елеманова, вольер полностью закрывают от внешнего воздействия. «Сотрудники закрывают со всех сторон баннерами, чтобы люди не стучали, не беспокоили… даже с той стороны, где дают еду, закрывают, чтобы она лишний раз не беспокоилась», - пояснила специалист.

Она добавила, что в этот период персонал зоопарка практически не заходит в вольер и ограничивается только кормлением животного, при этом уборка полностью приостанавливается до выхода медвежат из берлоги, что обычно занимает 2–3 месяца. За животным наблюдают только закрепленные сотрудники, а любые посторонние контакты исключаются, включая использование сильных запахов, в том числе парфюма.

Отвечая на вопрос о значении рождения медвежат для сохранения популяции, Елеманова отметила, что современные зоопарки играют важную роль в сохранении генофонда диких животных. «Пока в данный момент, в частности Алматинский зоопарк, занимается разведением медведей, получает приплод. В будущем, надеюсь, наступит такой момент, когда мы сможем уже выпускать их на волю», - сказала она.

Елеманова уточнила, что основная задача современных зоопарков — сохранение генофонда и поддержание популяций в неволе с перспективой возможной реинтродукции в дикую природу.

Говоря о конкретном случае, специалист подчеркнула, что медведица Герда уже в четвертый раз становится матерью и самостоятельно выхаживает потомство, а задача сотрудников заключается в создании для нее максимально спокойных условий и полноценного питания.

При этом Елеманова добавила, что выпуск таких животных в природу требует строгого контроля: «Как говорили на конференции, если выпускать медвежат в дикую природу, то до 6 месяцев, дальше уже опасно, в том смысле, что животное уже не боится человека».

Именно поэтому медвежата Герды не будут выпускаться в дикую природу и будут расселяться в другие зоопарки для дальнейшего содержания, добавила она.

Тянь-шанский бурый медведь — один из немногих сохранившихся горных подвидов бурого медведя в регионе СНГ.

Животное отличается сравнительно компактными размерами по сравнению с другими подвидами бурых медведей. Длина тела обычно составляет от 1,5 до 2,2 метра, масса — от 135 до 200 килограммов, хотя встречаются и более крупные особи. Характерной особенностью подвида считаются длинные светлые когти на передних лапах, за что его нередко называют белокоготным медведем.

Тянь-шанский бурый медведь всеяден. Основу его рациона составляют травы, корневища, луковицы, ягоды и плоды, однако при случае он может охотиться на мелких животных, в частности сурков и пищух, а также питаться падалью. Роды обычно происходят зимой в берлоге, в помете чаще всего бывает один-два медвежонка.

Распространен на юге Казахстана, в Кыргызстане и является одним из 6-7 подвидов в фауне СНГ.