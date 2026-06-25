Монастырь Сумела в Турции вновь распахнул двери для посетителей Уникальный по архитектуре и местоположению скальный монастырь является жемчужиной мирового культурного наследия

Первый этап ремонтно-восстановительных и охранных работ в монастыре Сумела подошел к концу, и древняя обитель вновь готова принять гостей, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Как следует из заявления Минкультуры Турции, работы проводились на основе научных данных, экспертных заключений и решений соответствующих советов по охране памятников.

Среди прочего, была проведена расчистка скальных поверхностей, осуществлены противообвальные мероприятия и благоустроена прилегающая зона, что позволило монастырю вновь принимать посетителей.

Полномасштабные реставрационные работы в монастыре Сумела будут продолжены согласно утвержденному графику.

На труднодоступных склонах проведены масштабные работы

В рамках проекта на труднодоступных склонах, расположенных во внутреннем и внешнем дворах монастыря, специализированные альпинистские бригады выполнили комплексную очистку скальных поверхностей.

В частности, очищены скальные участки площадью 6 350 квадратных метров во внешнем дворе и 1 225 квадратных метров — во внутреннем, что позволило устранить потенциальные риски.

Во внутреннем дворе, на участке с обратным сводом для защиты от возможных мелких камнепадов на площади 935 квадратных метров была установлена дополнительная мелкоячеистая сетка. Усилены меры безопасности для посетителей.

В ходе работ заделали трещины и отслоения сланцевого камня на пешеходных дорожках и покрытии внутреннего двора. Кроме того, обновили черепицу на крыше кассового павильона у входа в монастырь — это позволило сохранить как конструктивную надежность здания, так и эстетический облик всего комплекса.

«Мы бережно относимся к Сумеле, как наследию для будущих поколений»

«Мы завершили первый этап работ по обслуживанию и обеспечению безопасности в монастыре Сумела. Эти меры были направлены на безопасность посетителей и сохранение культурного наследия, и теперь обитель вновь открыта для гостей»,- написал Эрсой в социальной сети турецкой платформы NSosyal.

По его словам, благодаря очистке скальных поверхностей, защитным мероприятиям и благоустройству территории, выполненным на основе научных данных, экспертных заключений и решений соответствующих советов по охране памятников, посещение уникального объекта наследия теперь намного безопаснее.

«Все проводимые работы строятся на принципе гармоничного сочетания охраны памятника и его доступности для публики. Благодаря этому мы продолжаем бережно хранить монастырь Сумела для будущих поколений, сохраняя и его уникальную природную среду, и историческую ценность», - следует из текста.

Эрсой также подчеркнул, что ведомстве и в дальнейшем будет прилагать усилия, направленные на то, чтобы с особой тщательностью сохранить культурное наследие Сумелы.

