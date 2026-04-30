Мир узоров в Баку: как музей ковра хранит национальное наследие

Азербайджанское ковроткачество является одним из традиционных видов декоративно-прикладного искусства страны, сформировавшимся на протяжении веков и отражающим особенности различных регионов. Ковры, создаваемые в Азербайджане, отличаются разнообразием орнаментов, техник и цветовых решений, что связано с природными условиями, используемыми материалами и местными художественными традициями.

Ковроткачество в Азербайджане — это не просто ремесло, а уникальная форма культурного самовыражения, уходящая корнями в глубокую древность. На протяжении веков ковры служили не только элементом быта, но и своеобразным языком, через который передавались традиции, мировоззрение и эстетические представления народа.

В 2010 году традиционное искусство азербайджанского ковроткачества было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня это наследие сохраняется и изучается, в том числе, в Азербайджанском национальном музее ковра, где представлены образцы разных школ и периодов.

В беседе с «Анадолу» ученый секретарь Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению Хадиджа Асадова рассказала о ковроткачестве и особенностях этого искусства.

Расположенный в столице страны, Азербайджанский национальный музей ковра является одним из крупнейших в мире специализированных учреждений, посвящённых ковроткачеству. Его уникальная архитектура, напоминающая свернутый ковер, сама по себе стала символом уважения к древнему ремеслу.

Экспозиция музея охватывает многовековую историю развития ковроткачества в регионе.

Уникальность традиции

Как отметила Асадова, ковровое искусство характерно для народов Востока — Ирана, Египта, Афганистана, Турции, Индии, Туркменистана и других стран. «У каждой страны есть свои характерные орнаменты, структура ковра, художественная композиция, колорит и технологические особенности».

По ее словам, азербайджанские ковры делятся на ворсовые и безворсовые. «Существует восемь видов безворсовых ковров — палас, джеджим, килим, верни, зили, шедде, лады и сумах, и каждый из них имеет устойчивое название благодаря различиям в художественных и технологических особенностях», — рассказала искусствовед.

Эксперт подчеркнула, что «ни один ковер не повторяется во второй раз в точности, поскольку каждая ткачиха использует разные способы расположения узоров, плотности и состава красителей, а также импровизирует».

Как отметила Асадова, в ворсовых коврах используется характерный для тюркских народов симметричный узел «тюркбаф».

Ковры Азербайджана издавна славились высоким качеством и художественной ценностью. Их узоры нередко содержат символические элементы: геометрические фигуры, стилизованные растения и животные, каждый из которых имеет особое значение. Эти мотивы не только украшают изделия, но и служат своеобразным кодом, рассказывающим о традициях народа.



Музейные экспонаты

«Определить самый ценный ковер невозможно, поскольку каждый из них является продуктом индивидуального творчества», — сказала Асадова.

По ее словам, в экспозиции музея представлен портретный ковер Народного художника Азербайджана Латифа Керимова. «Он возвысил азербайджанский ковер от уровня бытового предмета до предмета научного изучения и сделал его известным во всем мире», - отметила она.

Также в музее представлены работы Народного художника Эльдара Микаилзаде — «Физули», выполненная в образном и лирическом стиле, и «Деде Горгуд», созданная на основе эскиза Народного художника Тахира Салахова. «Среди значимых экспонатов также ковер «Низами» Народного художника Камиля Алиева», — добавила Асадова.

Семь групп азербайджанских ковров и особенности регионов

Как рассказала Хадиджа Асадова, азербайджанские ковры условно делятся на семь групп: Куба, Баку, Ширван, Гянджа, Газах, Карабах и Тебриз. «Каждый ковер отражает природу региона, в котором он был создан, включая растительность и природные условия», — сказала она.

По ее словам, используемые растительные красители и традиции их приготовления различаются, а волокна шерсти отличаются по толщине и качеству, что влияет на плотность узлов.

Асадова отметила, что ковры Газахского региона не отличаются высокой плотностью, однако их шерсть мягкая и блестящая. «В этом регионе преобладают темно-синие и сумаховые (красновато-бордовые) цвета», — подчеркнула она. Также, по ее словам, в Баку традиционно использовалась шерсть овец породы «гала», отличающаяся прочностью и блеском.

Как рассказала эксперт, для регионов характерны сюжетные композиции — «Багчада гюллер» (Цветы в саду), «Годжа», «Аждахалы» (Драконовый), «Рустам и Сохраб», «Лейли и Меджнун», «Уч падшах» (Три падишаха), «Атлы-итли» (Лошади и собаки).

Тебризская школа, по словам Асадовой, отличается высокой плотностью ковров, что позволяет точно передавать изображения. «Здесь создаются как орнаментальные ковры — «Агаджлы» (Древо жизни), «Лячак-турундж», «Сараби», «Мир», так и сюжетные — «Саттархан», «Дорд фесил» (Четыре времени года), «Дервиши», «Омар Хайям со своей возлюбленной», — отметила она.

Сохранение традиции и роль ЮНЕСКО

Традиционное искусство азербайджанского ковроткачества в ноябре 2010 года было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, — сказала Асадова.

По ее словам, сегодня ковроткачество поддерживается на государственном уровне. «Профильные предметы преподаются в Государственной академии художеств, Университете культуры и искусства и гуманитарном колледже, где студенты проходят практику в основном в разных отделах музея», — отметила она.

Как рассказала эксперт, Азербайджанский национальный музей ковра является научной базой для этих учебных заведений. «Здесь регулярно проводятся занятия, мастер классы и выставки, на которых представляются работы молодых авторов», — сообщила она, добавив, что традиции сохраняются, но современные художники привносят новые подходы. «Среди таких авторов — Самира Аллахвердиева, Фаиг Ахмед и Чингиз Бабаев», — отметила она.

В целом, как рассказала Хадиджа Асадова, ковровое искусство развивалось исторически: от утилитарного предмета до эстетической ценности. «Узоры ковра перекликаются с музыкой — мугамом, а цвета — с живописью», — подчеркнула она.

Сегодня азербайджанское ковроткачество остается живой частью национальной культуры, в которой традиционные техники сосуществуют с современными художественными подходами. Наряду с сохранением классических школ, в искусстве ковра появляются новые формы выражения, отражающие актуальные творческие поиски.

Включение азербайджанского ковроткачества в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стало важным признанием его международной значимости. При этом система профессионального образования и музейные институты продолжают играть ключевую роль в передаче знаний новым поколениям, что позволяет сохранять преемственность традиции и одновременно поддерживать ее развитие в современном культурном пространстве.

Таким образом, азербайджанский ковер остается неотъемлемой частью национальной идентичности — живым наследием, в котором переплетаются история, искусство и душа народа.