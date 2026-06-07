Лина Мендони ознакомилась с объектами всемирно известного культурного наследия после участия в первом Турецко-греческом культурном форуме

Министр культуры Греции посетила исторические и культурные достопримечательности Каппадокии Лина Мендони ознакомилась с объектами всемирно известного культурного наследия после участия в первом Турецко-греческом культурном форуме

Министр культуры Греции Лина Мендони посетила всемирно известные исторические и культурные объекты Каппадокии после участия в первом Турецко-греческом культурном форуме, организованном для развития сотрудничества между Турцией и Грецией в сфере культуры.

Согласно заявлению Агентства по развитию туризма при Министерстве культуры и туризма Турции, после двусторонней встречи с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем и участия в форуме Мендони посетила ряд знаковых мест Каппадокии. Одной из первых остановок стал музей-заповедник Пашабаглары.

Министр также посетила церковь Девы Марии и подземный город Каймаклы.

Во время поездки Мендони сопровождали глава Департамента по делам Европейского союза и внешних связей Министерства культуры и туризма Турции Гезде Шахин и руководитель администрации Каппадокии Джем Асланбай.

Греческий министр подробно ознакомилась с уникальными скальными образованиями — «волшебными дымоходами» Каппадокии, которые считаются одними из самых впечатляющих природных феноменов мира, а также получила информацию о мерах по сохранению этого культурного и природного наследия.