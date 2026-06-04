Метал-группа Pantera впервые выступит в Турции

Aişe Hümeyra Akgün, Marina Mussa
04 Июня 2026•Обновить: 04 Июня 2026
Одна из ведущих групп в жанре хеви-метал Pantera впервые даст концерт в Турции.
В рамках европейского турне группа выступит 12 июля на площадке Ataköy Marina Arena в Стамбуле. Концерт организует Bayhan Müzik.
Коллектив, который считается одной из наиболее влиятельных групп в истории метал-музыки, исполнит свои популярные композиции на первом концерте в Турции.
В концерте также примут участие Cavalera Conspiracy и Bodysnatcher - группы, занимающие заметное место на экстремальной метал-сцене.