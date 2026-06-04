Коллектив исполнит свои популярные композиции на первом концерте в Турции

Метал-группа Pantera впервые выступит в Турции Коллектив исполнит свои популярные композиции на первом концерте в Турции

Одна из ведущих групп в жанре хеви-метал Pantera впервые даст концерт в Турции.

В рамках европейского турне группа выступит 12 июля на площадке Ataköy Marina Arena в Стамбуле. Концерт организует Bayhan Müzik.

Коллектив, который считается одной из наиболее влиятельных групп в истории метал-музыки, исполнит свои популярные композиции на первом концерте в Турции.

В концерте также примут участие Cavalera Conspiracy и Bodysnatcher - группы, занимающие заметное место на экстремальной метал-сцене.