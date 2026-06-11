Вокалист группы Клаус Майне и гитарист Маттиас Ябс, который играет в коллективе уже почти 50 лет, дали интервью турецким СМИ в преддверии своего выступления

Легендарная рок-группа Scorpions даст концерт в Стамбуле 24 июня Вокалист группы Клаус Майне и гитарист Маттиас Ябс, который играет в коллективе уже почти 50 лет, дали интервью турецким СМИ в преддверии своего выступления

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions выступит 24 июня на стадионе «Тупраш» в районе Бешикташ в Стамбуле в рамках концерта, организованного компанией BKM.

Как сообщили организаторы, вокалист группы Клаус Майне и гитарист Маттиас Ябс, который играет в коллективе уже почти 50 лет, дали интервью турецким СМИ в преддверии своего выступления.



Клаус Майне отметил, что группа за 60 лет своего существования никогда не занималась политикой.



«Музыка объединяет людей. Мы хотим, чтобы люди не стреляли друг в друга, а пели вместе. Для нас всегда были важны любовь, мир и рок-н-ролл», — сказал музыкант.



Автор одной из самых известных песен о мире Wind of Change (Ветер перемен) подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся сегодня войны и конфликты, нельзя терять надежду на лучшее будущее.



Между тем гитарист Маттиас Ябс, выступающий в составе группы почти полвека, сообщил, что Scorpions продолжает работать над созданием новых музыкальных идей.



«Мы посвятили музыке всю свою жизнь. И никогда не шли ради нее на компромиссы. Это страсть до самого конца. Мы перестанем заниматься музыкой только в день своей кончины.До тех пор никакой пенсии», — сказал он.



Говоря о планах группы, которая в этом году отмечает 60-летие своей творческой деятельности, Ябс сообщил, что музыканты работают над новыми композициями.



«Мы пишем новые песни и планируем их выпустить. Возможно, это будет не полноценный альбом, но у нас есть новые идеи и новые композиции», — отметил он.

По словам Ябса, зрителей в Стамбуле ждет особенная программа.



«Наши поклонники услышат песни, которые еще не звучали на прошлом концерте в Стамбуле. Кроме того, мы подготовили и другие сюрпризы. Этот концерт будет сильно отличаться от наших предыдущих стамбульских выступлений», — сказал музыкант.

Ябс напомнил, что первый концерт Scorpions в Стамбуле состоялся в 1993 году на стадионе Инёню.



«Спустя годы мы вновь встретимся на том же месте. Уже одно это — большая история. Стамбул - поистине очаровательный город. Я много лет гастролирую по всему миру и могу с уверенностью сказать, что Стамбул — один из самых красивых городов на планете», — подчеркнул он.



На концерте в Стамбуле Scorpions представят специальную программу, подготовленную в рамках юбилейного тура к 60-летию группы. В нее войдут как самые известные хиты, так и песни, которые давно не исполнялись вживую, а также несколько сюрпризов для поклонников.