Круизное судно длиной 168 метров, ходящее под флагом Багамских островов, пришвартовалось к причалу порта Бодрум

Лайнер Scenic Eclipse 2 доставил в турецкий Бодрум 218 туристов Круизное судно длиной 168 метров, ходящее под флагом Багамских островов, пришвартовалось к причалу порта Бодрум

Роскошный круизный лайнер Scenic Eclipse 2, впервые посетивший турецкий курорт Бодрум, доставил 218 туристов.

Круизное судно длиной 168 метров, ходящее под флагом Багамских островов, пришвартовалось к причалу порта Бодрума.

На борту лайнера, прибывшего из порта Санторини, находятся 218 пассажиров, большинство из которых — граждане США, а также 187 членов экипажа.

После прохождения таможенных процедур туристы покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические достопримечательности региона.

Вечером лайнер покинет Бодрум и направится в порт Миконос.