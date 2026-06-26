Лайнер Scenic Eclipse 2 доставил в турецкий Бодрум 218 туристов

Ali Ballı, Olga Keskin
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Роскошный круизный лайнер Scenic Eclipse 2, впервые посетивший турецкий курорт Бодрум, доставил 218 туристов.
Круизное судно длиной 168 метров, ходящее под флагом Багамских островов, пришвартовалось к причалу порта Бодрума.
На борту лайнера, прибывшего из порта Санторини, находятся 218 пассажиров, большинство из которых — граждане США, а также 187 членов экипажа.
После прохождения таможенных процедур туристы покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические достопримечательности региона.
Вечером лайнер покинет Бодрум и направится в порт Миконос.