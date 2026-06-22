Круизный лайнер «Marella Discovery» доставил в турецкий Мармарис 1750 туристов

Sabri Kesen, Ulviyya Amoyeva
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
У побережья района Мармарис турецкой провинции Мугла пришвартовался круизный лайнер «Marella Discovery» под флагом Мальты с 1750 туристами на борту.
Туристов 264-метрового судна, в основном граждан Великобритании, обслуживают 742 члена экипажа.
После прохождения таможенных процедур туристы, покинувшие судно, отправились на прогулку по местному базару, в район Калейчи (Старый город) и к яхтенной гавани, а также посетили исторические и туристические достопримечательности.
Некоторые туристы присоединились к экскурсии в Дальян, известный черепахами каретта-каретта, ликийскими гробницами и чистейшими пляжами.
Ожидается, что вечером круизное судно отчалит к берегам района Аланья провинции Анталья.