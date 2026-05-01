Круизное судно «Astoria Grande» пришвартовалось в турецком Трабзоне Одиннадцатипалубное комфортабельное судно доставило в порт 856 пассажиров

Круизное судно «Astoria Grande», вышедшее из российского Сочи, прибыло в Трабзон с 856 пассажирами на борту.

11-палубный лайнер длиной 193 метра и шириной 30 метров, рассчитанный на 1200 пассажиров, ранее вышел из порта Самсуна и прибыл в порт Трабзона.

Управляющий портом Трабзона Нуруллах Билгин встретил пассажиров цветами.

Туристы присоединились к танцам местного хореографического ансамбля (хорон), что создало атмосферу праздника.

После прохождения всех необходимых процедур гости отправились осматривать исторические и туристические достопримечательности Трабзона.

Ожидается, что круизное судно, впервые в новом сезоне посетившее порт Трабзона, вечером отправится обратно в Сочи.​​​​​​​

