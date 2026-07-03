Известный исполнитель альтернативной музыки Мак Демарко дал концерт в Стамбуле Шоу прошло в рамках специальной серии концертов, посвященных 10-летнему юбилею Epifoni

Выдающийся музыкант Мак Демарко выступил на открытой сцене парка «Кючюкчифтлик» (KüçükÇiftlik Park) в Стамбуле.

Шоу прошло в рамках специальной серии концертов, посвященных 10-летнему юбилею компании и фестиваля Epifoni. Выступление собрало множество фанатов инди-рока и ло-фай музыки.

Как сообщили организаторы Epifoni, концерт открыло выступление Отто Бенсона, после чего на сцену вышел Мак Демарко, исполнивший свои популярные композиции в стиле альтернативной музыки.

Артист отыграл большой сет лучших хитов, неоднократно признавался городу в любви и делился радостью от каждого момента пребывания в Турции.

Он представил публике такие треки, как «For the First Time», «My Kind of Woman», «Salad Days», «Heart to Heart» и «Moonlight on the River».

В финале программы Демарко исполнил свою культовую композицию «Chamber of Reflection», которая на сегодняшний день набрала более 1 млрд прослушиваний. Завершил же концерт музыкант кавером на песню Майкла Джексона «Human Nature».

Epifoni. Компания организует масштабные фестивали и выступления известных музыкантов.

