Знаменитый Сами Юсуф выступит с концертами в Турции В рамках гастролей турецких зрителей ждут новые композиции и бессменные хиты

Композитор, автор песен и исполнитель Сами Юсуф даст концерты в Турции в рамках специальной программы «Корни».

Выступления пройдут 23-24 сентября в ATO Congresium в Анкаре и 27–28 сентября в Конгресс-центре Стамбула (Harbiye Auditorium).

В рамках гастролей турецких зрителей ждут новые композиции и бессменные хиты.

Творчеству Сами Юсуфа, продажи альбомов которого по всему миру превысили 45 млн экземпляров, а число цифровых прослушиваний перевалило за 1 млрд, характерно сочетание суфийской музыки, восточной классики и симфонического звучания.

В последние годы музыкант также привлекает внимание международной общественности активной гуманитарной деятельностью и поддержкой Палестины. Песни Forever Palestine и Try Not to Cry посвящены борьбе палестинского народа за свои права. В 2025 году часть доходов от концертов в Стамбуле и Аммане артист направил на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Билеты на концерты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на платформах Biletix, Biletinial и Bubilet. Ожидается, что выступления посетят не только зрители из Турции, но и поклонники творчества Сами Юсуфа из США, стран Азии и других регионов мира.