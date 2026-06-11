Знаменитый немецкий фортепианный квартет выступил на Международном Измирском фестивале

Ahmet Bayram, Abdulrahman Yusupov
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Знаменитый фортепианный квартет из Германии Notos выступил в рамках 39-го Международного Измирского фестиваля.
Об этом говорится в пресс-релизе Фонда культуры и образования Измира.
Концертная программа под названием «Голос баланса и эмоций» на сцене Центра искусств имени Ахмеда Аднана Сайгуна( Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ) в Измире.
В состав квартета вошли Синдри Ледерер (скрипка), Андреа Бургер (альт), Бенджамин Лай (виолончель) и Антония Кёстер (фортепиано).
Фестиваль продлится до 8 июля.