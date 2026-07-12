ЕС может отменить грант в размере 2 млн евро после решения организаторов вновь открыть российский павильон

Еврокомиссия рекомендовала прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за участия России ЕС может отменить грант в размере 2 млн евро после решения организаторов вновь открыть российский павильон

Заместитель председателя Европейской комиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Евросоюз официально рекомендовал Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить предоставление гранта в размере 2 млн евро Венецианской биеннале.

«Культурные мероприятия в Европе, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, должны продвигать и защищать демократические ценности», - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании X.

По ее словам, Еврокомиссия после детальной оценки ответов руководства Венецианской биеннале относительно решения вновь открыть российский павильон рекомендовала EACEA прекратить финансирование.

Вирккунен подчеркнула, что Россия, по мнению Евросоюза, не демонстрирует уважения к демократическим ценностям.

11 апреля ЕС сообщил о запуске процедуры по приостановке или прекращению финансирования Фонда биеннале, разрешившего участие России.

Ранее, 4 марта, Фонд Венецианской биеннале объявил список стран и художников, приглашенных к участию в 61-й Международной художественной выставке, среди которых были указаны российские представители.

В заявлении фонда также отмечалось, что организация выступает против «любых форм исключения и цензуры в отношении культуры и искусства».

Решение руководства биеннале вызвало реакцию со стороны руководства ЕС и 22 европейских стран, а также стало предметом дискуссий в Италии.

11 марта Еврокомиссия предупредила организаторов выставки о возможном отзыве гранта в случае участия России. В тот же период министры иностранных дел и культуры 22 стран, включая Францию, Германию, Испанию, Румынию, Польшу, Норвегию и Украину, направили совместное письмо, в котором заявили, что при нынешних обстоятельствах решение о допуске России является неприемлемым из-за продолжающейся войны на Украине, и призвали пересмотреть это решение.