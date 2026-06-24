Президент Шавкат Мирзиёев выступил с речью на церемонии открытия форума в городе Наманган

В Узбекистане проходит Международный форум искусства макома Президент Шавкат Мирзиёев выступил с речью на церемонии открытия форума в городе Наманган

В городе Наманган в Узбекистане состоялась церемония открытия Международного форума искусства макома с участием президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщила пресс-служба главы государства, выступая на открытии, Мирзиёев подчеркнул, что искусство макома является духовным мостом, соединяющим сердца людей и открывающим путь к добру.

Отмечено, что данный форум, ставший традиционным в нашей стране, превратился в мировую площадку, которая способствует повышению общечеловеческого значения искусства макома.

В мероприятии принимают участие руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.

Президент отдельно затронул неповторимую культуру и искусство принимающего в этом году форум наманганского края, а также трудолюбие и созидательный потенциал проживающих здесь людей. С глубоким почтением отмечено богатое творческое и духовное наследие таких выдающихся поэтов и мыслителей, как Бабарахим Машраб, Нодим, Фазли, Мажзуб Намангани, Суфизода, Ибрат, Усман Насыр и Чусти. Также была подчеркнута значительная роль хафизов, музыкантов и композиторов, внесших огромный вклад в развитие национального музыкального искусства.

Отмечено, что в эти дни в Намангане на высоком уровне продолжается и 65-й по счету Международный фестиваль цветов. Подчеркнуто, что в условиях Нового Узбекистана фестиваль цветов из обычной выставки превратился в большое культурное мероприятие, получающее международное признание, стал своеобразным национальным брендом.

Особо подчеркнуто, что в этом году в Намангане высажено более 150 миллионов цветов. Этот факт получил международное признание и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Президент остановился на значении искусства макома в национальной и мировой культуре. Подчеркнуто, что маком, включенный ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества, является не просто музыкой, а памятью нации, сердцем народа и голосом его души, звучащим сквозь столетия.

Отмечено, что основная цель третьего Международного форума искусства макома – сохранение, изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.

Глава государства также выдвинул ряд новых инициатив, направленных на дальнейшее развитие искусства макома.

Строящемуся в Новом Ташкенте величественному Центру макома предложено присвоить статус всемирного, а также создать при нем Международную академию макома. В академии наряду с узбекскими школами макома будут преподаваться арабские, турецкие, персидские, таджикские, индийские и другие направления восточной классической музыки.

При центре будут созданы Международная цифровая библиотека и лаборатория с уникальными музыкальными рукописями, аудиозаписями и нотными архивами мирового масштаба.

Также выдвинута инициатива по созданию Всемирной антологии макома. В нее войдут образцы классической музыки народов мира, такие как маком, мугам, мукам и дастгох, а также нотные материалы, аудио- и видеозаписи, научные исследования, которые будут размещены на единой цифровой платформе. Кроме того, будет запущено мобильное приложение по исполнению макома, его фонотека будет регулярно пополняться.

В целях развития и поддержки научных исследований в области макома предложено создать международный фонд и выделять его гранты на финансирование научных изысканий, изучение редких источников, поддержку инновационных проектов и материальное стимулирование представителей сферы.

Наряду с этим в регионах по шести направлениям «Шашмакома» будет открыт культурно-туристический маршрут «Путь макома». В Бухаре, Самарканде, Хиве, Коканде, Шахрисабзе и Ташкенте появятся тематические туристические улицы, посвященные различным направлениям искусства макома.

Глава государства подчеркнул, что Международный форум искусства макома становится крупной диалоговой площадкой, способствующей сохранению и передаче будущим поколениям этого немеркнущего наследия, а также укреплению дружбы и культурного диалога между народами.