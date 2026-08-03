Находка высотой 2,2 метра относится к первой половине V века до н. э. и, по мнению ученых, может пролить свет на культуру Лидии и жизнь элиты древних Сард

В Турции обнаружили 2,5-тысячелетнюю мраморную статую юноши в древнем городе Сарды Находка высотой 2,2 метра относится к первой половине V века до н. э. и, по мнению ученых, может пролить свет на культуру Лидии и жизнь элиты древних Сард

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении в древнем городе Сарды в провинции Маниса мраморной статуи юноши возрастом около 2,5 тысячи лет и высотой 2,2 метра.

В ходе археологических раскопок, проводимых под координацией Главного управления культурного наследия и музеев Министерства культуры и туризма Турции в древнем городе Сарды, расположенном в районе Салихли провинции Маниса, была обнаружена монументальная мраморная статуя стоящего юноши.

«Уникальное открытие в Сардах, которое прольет свет на археологию Анатолии. В ходе раскопок, проводимых в древнем городе Сарды в Манисе, мы обнаружили статую молодого мужчины возрастом около 2,5 тысячи лет, датируемую первой половиной V века до нашей эры. Мраморная статуя высотой 2,2 метра благодаря своим монументальным размерам, хорошей сохранности и примечательным деталям является одним из редких образцов скульптурного искусства того периода», - отметил Эрсой в своем сообщении в социальной сети NSocial.

Фото : Kültür ve Turizm Bakanlığı/AA

По словам министра, в римский период статуя использовалась как вторичный строительный материал при мощении колонной улицы. Благодаря тому, что ее разместили лицом вниз, основные детали произведения сохранились на протяжении веков.

Эрсой отметил, что необычные элементы одежды статуи несут следы культуры Лидии. По его словам, фигура держит в руке плод, что может дать важные сведения о жизни, верованиях и культурном взаимодействии в Сардах того времени.

Министр добавил, что в рамках дальнейших научных исследований и реставрационных работ специалисты также изучат возможные следы краски, сохранившиеся на поверхности статуи.

После завершения всех работ находка будет представлена посетителям в Музее Манисы.

Эрсой поблагодарил Главное управление культурного наследия и музеев, ученых, специалистов и всех участников раскопок за вклад в обнаружение и сохранение уникального артефакта.

Фото : Kültür ve Turizm Bakanlığı/AA

Следы культуры Лидии

Согласно информации Министерства культуры и туризма Турции, статуя датируется периодом 470–450 годов до нашей эры. Ее сохранившаяся высота составляет 2,2 метра.

Артефакт, превышающий человеческий рост и считающийся редким примером своего времени, был найден в двух крупных фрагментах. Ученые установили, что у статуи отсутствуют ступни и некоторые небольшие детали.

В римский период статуя использовалась в качестве строительного материала при мощении колонной улицы у входа в Сарды. Ее положение лицом вниз позволило сохранить черты лица и другие детали в течение многих столетий.

После тщательной очистки территории вокруг находки специалисты безопасно извлекли статую из места обнаружения.

Благодаря вертикальной позе и длинным волосам статуя напоминает образцы VI века до нашей эры, однако особенности лица, анатомические детали рук и другие элементы указывают на первую половину V века до нашей эры.

Фото : Kültür ve Turizm Bakanlığı/AA

На фигуре изображены толстый гиматий, тонкий хитон и одежда с горизонтальными линиями под ними. Подобный стиль одежды не встречается среди аналогичных статуй в Анатолии и Греции и указывает на местные особенности произведения и его связь с культурой Лидии.

В правой руке юноша держит плод, который, предположительно, мог быть подношением божеству. Ученые рассматривают возможность того, что это айва.

Фото : Kültür ve Turizm Bakanlığı/AA

Новые сведения об элите Сард

Статуя относится к периоду, когда Сарды были столицей западной сатрапии Ахеменидской Персидской империи.

Монументальная скульптура представляет особую ценность благодаря сочетанию классического художественного стиля, развивавшегося в Эгейском регионе, с традициями лидийской одежды и местной визуальной культурой.

Редкость обнаружения в Средиземноморском регионе хорошо сохранившихся монументальных статуй такого размера, относящихся к ранним периодам, повышает значение находки для археологии Анатолии.

Ожидается, что артефакт предоставит новые сведения о культуре, верованиях и повседневной жизни представителей элиты, проживавших в Сардах в начале V века до нашей эры.

Следы красок изучат научными методами

Известно, что в античности мраморные статуи такого типа обычно были окрашены. Поверхность найденной в Сардах статуи, которая долгие годы находилась под землей, покрыта толстым и твердым слоем отложений.

Реставрационная группа проведет комплексное научное исследование, чтобы очистить поверхность произведения без повреждения возможных сохранившихся пигментов.

В рамках работ с участием специалистов по античной полихромной скульптуре будут изучены возможные следы красок на поверхности статуи и в окружающем ее грунте.

После завершения очистки, научных исследований и реставрации статуя будет выставлена в Музее Манисы.