Во время раскопок античного города Селевкия Сидера в Ыспарте археологи нашли хорошо сохранившуюся мастерскую V века с полным комплексом оборудования для обработки железа

В Турции обнаружили кузнечную мастерскую возрастом около 1,5 тысячи лет Во время раскопок античного города Селевкия Сидера в Ыспарте археологи нашли хорошо сохранившуюся мастерскую V века с полным комплексом оборудования для обработки железа

В античном городе Селевкия Сидера в турецкой провинции Ыспарта археологи обнаружили кузнечную мастерскую, датируемую V веком нашей эры. Возраст находки составляет около 1,5 тысячи лет.

Раскопки проводятся в течение всего года Университетом имени Сулеймана Демиреля с разрешения Министерства культуры и туризма Турции.

В ходе исследований были обнаружены плавильная печь для производства железа, наковальня, хранилище древесного угля, резервуар для охлаждения металла, а также многочисленные артефакты, связанные с обработкой железа.

Глава Управления культуры и туризма провинции Ыспарта Вурал Огузлар сообщил журналистам, что в этом году работы в Селевкии Сидере значительно ускорились благодаря увеличению числа специалистов.

По его словам, важные находки были сделаны в районе античного торгового квартала.

«Раскопки продолжаются очень интенсивно. Работы продвигаются быстрыми темпами, и мы регулярно обнаруживаем новые артефакты», — отметил Огузлар.

Полный цикл производства железа

Руководитель раскопок, заведующая кафедрой археологии Университета имени Сулеймана Демиреля профессор Бильге Хюрмюзлю Кортхольт рассказала, что к открытию мастерской археологов привели ранее найденные отходы железного производства и результаты геофизических исследований.

По ее словам, на территории мастерской обнаружены не только объекты, связанные с выплавкой железа, но и следы других производственных процессов.

Археологи полностью раскрыли плавильную печь, наковальню, склад древесного угля и бассейн для охлаждения железа.

Кроме того, во время раскопок были найдены полуготовые подковы, гвозди, ножи и массивные железные заготовки. Все обнаруженные предметы переданы в Музейное управление Ыспарты.

По словам Кортхольт, мастерская располагалась в промышленном квартале древнего города.

«Нам удалось выявить практически всю архитектурную структуру и пространственную организацию полноценной кузнечной мастерской. В Анатолии столь хорошо сохранившихся объектов очень мало, поэтому эта находка имеет исключительное значение», — подчеркнула она.

Исследования также показали, что Селевкия Сидера занимала значительно большую территорию, чем предполагалось ранее. Помимо центральной части площадью около 330 гектаров, город охватывал районы современных населенных пунктов Чюнюр, Сав и Харманорен.

По словам руководителя раскопок, наличие двух озер и реки Акчай способствовало развитию сельского хозяйства, животноводства и ремесленного производства.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что Селевкия Сидера была одним из важных экономических центров своего времени благодаря развитым промышленным кварталам и высокому производственному потенциалу», — отметила Кортхольт.

Раскопки на территории античного города ведутся с 2017 года. С 2019 года проект имеет статус президентской долгосрочной археологической экспедиции, а в 2024 году был включен Министерством культуры и туризма Турции в программу «Наследие для будущего». Помимо рабочих, в исследованиях участвуют около 47 специалистов и студентов.