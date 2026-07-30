В турецком Чанкыры соляную пещеру времен хеттов переоборудовали в современный культурный центр Конференц-зал, созданный в подземном соляном городе Чанкыры, служит площадкой для проведения культурных и художественных мероприятий

В соляной пещере в турецком городе Чанкыры, которая используется еще со времен хеттов и расположена на глубине около 150 метров под землей, оборудован конференц-зал, где уже проводятся общественные и культурные мероприятия.

Муниципалитет Чанкыры создал конференц-зал на 300 мест в пещере, где добыча соли ведется со времен хеттов и которую называют «Подземным соляным городом».

Зал построен прямо среди массивов природной каменной соли и спроектирован таким образом, чтобы сохранить уникальную атмосферу пещеры. При этом он оснащен современными звуковыми и световыми системами, позволяющими проводить мероприятия самого разного формата.

Фото : Ömer Faruk Çal/AA

В рамках нового проекта в пещере будет создан еще один зал, рассчитанный уже на 600 человек. В нем планируется проводить симпозиумы, панельные дискуссии, конференции, культурные и художественные мероприятия, а также различные организационные встречи.

Глава муниципалитета Чанкыры Исмаил Хаккы Эсен рассказал «Анадолу», что «Подземный соляной город» с каждым годом развивается благодаря новым инвестициям.

По словам Эсена, в зале, расположенном внутри пещеры, уже проходят самые разные мероприятия — от стендап-выступлений и показов мод до конференций.

«Аналогов этому месту в мире нет. Представьте себе конференц-зал на глубине 150 метров под землей, внутри соляной шахты. Я не думаю, что где-либо еще существует нечто подобное. То, что у нас уже проходили стендап-выступления, а известные в Турции и во всем мире люди приезжают сюда, чтобы устроить визуальное шоу, — это действительно потрясающе. Все это способствует продвижению нашего города. Близость Чанкыры к Анкаре мы всегда считали недостатком, но с момента моего вступления в должность я говорил: «Мы можем превратить это в преимущество». И сейчас оно действительно стало нашим преимуществом», — отметил он.

Фото : Ömer Faruk Çal/AA

Комплекс, соединяющий дохристианскую эпоху и новый век

Эсен также сообщил, что в пещере будет построен еще более просторный конференц-зал.

«Мы создадим помещение, которое будет в полтора раза больше нынешнего, — более высокое, более глубокое и с лучшим обзором сцены. Это будет многофункциональный зал. В итоге получится комплекс, композиционно объединяющий дохристианскую эпоху и новый век. Могу сказать, что наши посетители испытают настоящий шок», — подчеркнул мэр.

Один из зрителей, Сердар Кошал, посетивший театральную постановку в зале «Подземного соляного города», отметил, что возможность ощутить подобную атмосферу внутри пещеры стала для него незабываемым опытом.

«Я впервые в соляной пещере Чанкыры. Муниципалитет действительно проделал великолепную работу по созданию этой атмосферы. Кафе внутри, чистота, порядок — все организовано на самом высоком уровне. Благодарю всех, кто приложил к этому руку», — сказал он.

Актриса Ойкю Элиф Эскиючкарыш, выступавшая в пещерном зале, рассказала, что для их труппы это был первый опыт выступления в столь необычной обстановке.

«Мы привыкли играть в школьных актовых залах или обычных театральных помещениях. А сейчас находимся на глубине 150 метров под землей, и для нас это стало прекрасным дебютом. К тому же наша постановка удивительно созвучна этому месту, поскольку действие пьесы происходит в каменном веке. Мы показали, как выглядела жизнь людей в древности, чего тогда еще не существовало из того, что окружает нас сегодня, и сделали это в поучительной форме», — добавила она.