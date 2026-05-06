В турецком античном городе Каунoс 60 лет продолжаются археологические раскопки Ученые обнаруживают новые уникальные находки на территории древнего города в Мугле

В древнем городе Каунoс, расположенном в районе Кёйджегиз турецкой провинции Мугла и насчитывающем около 3 тысяч лет истории, археологические раскопки, начатые в 1966 году под руководством профессора Баки Огюна, продолжаются уже 60 лет без перерыва.

Античный город, включенный в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает внимание посетителей своими скальными гробницами, театром на 5 тысяч зрителей, базиликой, банями, агорой, святилищами, посвященными Деметре, Аполлону и Артемиде, а также обнаруженными в последние годы сооружениями и находками, относящимися к турецкому и османскому периодам.

Профессор Дженгиз Ышык, возглавивший раскопки в 2000 году, передал руководство в 2021 году своему ученику доценту Уфуку Чёртюку.

Под руководством Чёртюка в последние годы основные работы сосредоточены в районе монастырского комплекса внутри архаичных крепостных стен, где были обнаружены уникальные материалы и сооружения, ранее не встречавшиеся во многих древних городах.

Чёртюк отметил, что, будучи представителем третьего поколения руководителей раскопок, он продолжает дело своих наставников.

По его словам, 2026 год знаменует 60-летие непрерывных раскопок: «Это значительный срок — уже 60 лет без перерыва ведутся археологические работы, включая раскопки, реставрацию и мероприятия по сохранению».

Он также подчеркнул, что за более чем полвека в Каунoсе были обнаружены важнейшие исторические объекты, а работы поддерживаются Министерством культуры и туризма, Генеральным управлением по культурному наследию и музеям, Турецким историческим обществом, администрацией провинции Мугла и другими учреждениями.

«Мы раскапываем комплекс площадью 3250 квадратных метров»

Чёртюк сообщил, что в этом году работы продолжатся в монастырском комплексе внутри архаичных стен, очищенном от растительности в 2022 году. Площадь исследуемого участка составляет около 3250 квадратных метров.

Он отметил, что на территории обнаружены цистерны, сводчатые помещения, группы построек из нескольких комнат и узкие улицы.

По словам Чёртюка, данные, полученные за последние три года, дают ценную информацию как о ранней истории города, так и о его позднем периоде существования: «Посмотрим, какие находки преподнесет нам 2026 год. Мы с воодушевлением начинаем новый сезон раскопок и надеемся поделиться новыми важными открытиями для археологии».

Он добавил, что, несмотря на уже сделанные за десятилетия открытия, новые находки придают изучению истории Каунoса новый импульс.