В столице Швеции организована «Неделя турецкой кухни» Это место встречи, где царит атмосфера обмена, солидарности, дружбы и воспоминаний - отметил посол Турции в Стокгольме

«Неделя турецкой кухни», организованная под патронажем супруги президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, прошла в столице Швеции Стокгольме под лозунгом «Наследие за одним столом».

В мероприятии, организованном в резиденции посольства Турции в Стокгольме, приняли участие посол Турции в Стокгольме Йенет Кан Тезель, советник по связям с общественностью в Стокгольме Ахмет Эмре Четин, советник по культуре в Стокгольме Сибель Баглы Бичер, а также шведские инфлюенсеры и авторы, пишущие о гастрономии.

Посол Тезель в своей речи отметил: «В нашей культуре стол — это не просто место, где едят. Это место встречи, где царит атмосфера обмена, солидарности, дружбы и воспоминаний».

На мероприятии, посвященном представлению блюд турецкой кухни, шеф-повар Озлем Эльвнас отметила, что турецкая кухня — это сокровище, сформированное тысячелетним историческим наследием и совместными усилиями различных цивилизаций.

Эльвнас, обратив внимание на то, что турецкая кулинарная культура представляет собой многослойное наследие, сформировавшееся в результате переплетения образа жизни, производственных практик, миграционных процессов и ритуалов, развивавшихся здесь на протяжении веков, отметила:

«Следы, оставленные разными эпохами и практиками общественной жизни, по-прежнему живы сегодня в техниках приготовления пищи, использовании ингредиентов, ритуальных трапезах и повседневных пищевых привычках. Это разнообразие — от методов приготовления пищи, таких как печь, тандыр и сковорода, до переработки основных продуктов, таких как зерно, виноград и оливки, от ферментированных продуктов до ритуальных блюд — является отражением традиции совместного обучения, адаптации и производства».