В Стамбуле третьего июня стартует 6-й Фестиваль цифрового искусства (Digital Art Istanbul).



Мероприятие будет организовано компанией Mezo при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.

Главным информационным партнером фестиваля на тему «Retell» («Пересказать заново») выступает агентство «Анадолу».

В программе фестиваля — детские и юношеские мастерские, театральные постановки, цифровые шоу, роботизированные представления, панельные дискуссии, а также визуальные и аудио-шоу.

Кроме того, в фестивале примут участие 70 деятелей цифрового искусства из Турции и из-за рубежа.

- Фестиваль ставит в центр внимания искусство и искусственный интеллект

Фестиваль, сосредоточенный на искусстве и искусственном интеллекте, нацелен на то, чтобы помочь любителям искусства по-новому взглянуть на индивидуальное творчество и коллективную память с более инклюзивной точки зрения.

В шестом выпуске фестиваля искусственный интеллект будет рассматриваться не просто как технология, а как инструмент, преобразующий для художников способы переосмысления, размышления и созидания.

Также фестиваль сосредоточится на роли искусства в постановке вопросов о социальных ценностях и их преобразовании. В рамках мероприятия будет обсуждаться и место искусственного интеллекта в новом социальном нарративе.

Директором фестиваля выступает доктор Набат Гараханова, художественным руководителем — Эсра Озкан. Кураторами фестиваля являются Евгения Романиди, Гонсало Эрреро Деликадо, Бурджу Озтюрклер, Озан Туркан, Исмаил Эрим Гюлачты, а также Авинд (Avind) — первый в Турции куратор в области искусственного интеллекта.

Фестиваль, который и в этом году будет открытым и бесплатным для всех желающих, предложит не только аудиовизуальные перформансы, мастер-классы и театральные постановки, но также панельные дискуссии и воркшопы на самые разные темы.

Председатель Совета директоров Mezo и специалист по цифровой трансформации доктор Набат Гараханова сказала, что цифровое искусство находит сильный отклик не только в Турции, но и на международной арене.

«Стамбульский фестиваль цифрового искусства стремимся быть платформой, которая не просто демонстрирует технологии, но и мыслит вместе с ними, задает вопросы и создает новые нарративы. Будучи первым и единственным в Турции фестивалем цифрового искусства международного масштаба, мы продолжим собирать художников из разных регионов мира, создавая пространство для коллективного творчества и диалога»,- добавила она.

