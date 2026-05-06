Aişe Hümeyra Akgün, Ulviyya Amoyeva
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
В Стамбуле третьего июня стартует 6-й Фестиваль цифрового искусства (Digital Art Istanbul).
Мероприятие будет организовано компанией Mezo при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.
Главным информационным партнером фестиваля на тему «Retell» («Пересказать заново») выступает агентство «Анадолу».
В программе фестиваля — детские и юношеские мастерские, театральные постановки, цифровые шоу, роботизированные представления, панельные дискуссии, а также визуальные и аудио-шоу.
Кроме того, в фестивале примут участие 70 деятелей цифрового искусства из Турции и из-за рубежа.
- Фестиваль ставит в центр внимания искусство и искусственный интеллект
Фестиваль, сосредоточенный на искусстве и искусственном интеллекте, нацелен на то, чтобы помочь любителям искусства по-новому взглянуть на индивидуальное творчество и коллективную память с более инклюзивной точки зрения.
В шестом выпуске фестиваля искусственный интеллект будет рассматриваться не просто как технология, а как инструмент, преобразующий для художников способы переосмысления, размышления и созидания.
Также фестиваль сосредоточится на роли искусства в постановке вопросов о социальных ценностях и их преобразовании. В рамках мероприятия будет обсуждаться и место искусственного интеллекта в новом социальном нарративе.
Директором фестиваля выступает доктор Набат Гараханова, художественным руководителем — Эсра Озкан. Кураторами фестиваля являются Евгения Романиди, Гонсало Эрреро Деликадо, Бурджу Озтюрклер, Озан Туркан, Исмаил Эрим Гюлачты, а также Авинд (Avind) — первый в Турции куратор в области искусственного интеллекта.
Фестиваль, который и в этом году будет открытым и бесплатным для всех желающих, предложит не только аудиовизуальные перформансы, мастер-классы и театральные постановки, но также панельные дискуссии и воркшопы на самые разные темы.
Председатель Совета директоров Mezo и специалист по цифровой трансформации доктор Набат Гараханова сказала, что цифровое искусство находит сильный отклик не только в Турции, но и на международной арене.
«Стамбульский фестиваль цифрового искусства стремимся быть платформой, которая не просто демонстрирует технологии, но и мыслит вместе с ними, задает вопросы и создает новые нарративы. Будучи первым и единственным в Турции фестивалем цифрового искусства международного масштаба, мы продолжим собирать художников из разных регионов мира, создавая пространство для коллективного творчества и диалога»,- добавила она.