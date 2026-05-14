В Стамбуле состоялся торжественный прием по случаю открытия Global Design Forum Визуальные и звуковые нарративы, которые будут представлены в разных районах города, превратят голос Стамбула в международное звучание - министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

В Стамбуле стартовала местная версия Global Design Forum платформы интеллектуального лидерства Лондонского фестиваля дизайна, которая более 15 лет проводится в Музее Виктории и Альберта.

Global Design Forum İstanbul, глобальным коммуникационным партнером которого выступает «Анадолу», объединяет участников международного уровня.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, выступая на торжественном приеме по случаю открытия форума в саду Стамбульских археологических музеев, заявил, что запуск стамбульской версии форума стал важным шагом с точки зрения представления миру культурного видения Турции и ее накопленного опыта в сфере креативных индустрий.

Эрсой отметил, что Стамбул на протяжении истории был центром дизайна, архитектуры и ремесел. По его словам, сегодня город продолжает оставаться источником вдохновения, соединяя наследие прошлого с творческим языком будущего.

«Коллективные инсталляции, визуальные и звуковые нарративы, которые будут представлены в разных районах города, превратят голос Стамбула в международное звучание. Программа этого года пройдет по четырем направлениям: «Создание пространства», «Нарративность», «Дискуссия» и «Переосмысление». Платформа «Стамбульцы», объединив сильные идеи, создателей и пространства Стамбула, продемонстрирует творческую энергию города», - сказал Эрсой.

Эрсой отметил, что Министерство культуры и туризма рассматривает поддержку современного производства как стратегический приоритет наряду с сохранением культурного наследия.

«Каждая новая идея, возникающая в области дизайна, архитектуры, креативных индустрий и культурного предпринимательства, вносит вклад в культурную дипломатию и бренд-ценность Турции. Место проведения этого форума также имеет особое значениеБлагодарю всех партнеров, внесших вклад в проведение Global Design Forum İstanbul», - сказал министр.

В форуме примут участие представители мира дизайна, искусства и интеллектуальной среды

Основатель Global Design Forum İstanbul и London Design Festival Бен Эванс заявил, что в рамках форума в Стамбуле они стремятся объединить дизайнеров и креативные сообщества из разных стран и создать сильную площадку для диалога.

Эванс отметил, что проведение мероприятия в Стамбуле стало для них источником большой радости и волнения, подчеркнув, что историческая атмосфера и энергия города вдохновляют.

По его словам, в течение двух дней в рамках программы пройдут различные мероприятия. Эванс также отметил, что Стамбул обладает сильной историей дизайна и креативности, которую необходимо рассказать миру.

Художественный директор Global Design Forum İstanbul Мелек Зейнеп Булут сообщила, что в рамках форума будет реализована масштабная программа, объединяющая представителей мира дизайна, искусства и интеллектуальной среды.

Она отметила, что в рамках программы в разных районах города будут организованы инсталляции, общественные мероприятия и междисциплинарные дискуссии, посвященные различным аспектам культуры дизайна. Булут также поблагодарила Министерство культуры и туризма Турции за поддержку.

Сессии пройдут 14–15 мая во дворце Топкапы

Стамбульская версия форума началась с открытия общественных инсталляций, подготовленных при участии университетов и дизайн-студий, а также платформы «Стамбульцы», в которую вошли 40 различных производственных и творческих точек города.

На сессиях, которые пройдут 14–15 мая во дворце Топкапы, будут рассмотрены современные области применения дизайна и его экологические последствия.

В течение форума для посещения будут открыты инсталляция A Pavilion the Moment, созданная Waugh Thistleton Architects из дерева, а также форумная площадка, организованная NUN Architecture во дворе собора Святой Ирины.

Программа, в которую также вошли такие площадки, как Барын-хан, хамам Зейрек Чинили и Музей мозаики в Зейтинбурну, завершится 16 мая.