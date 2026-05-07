В Стамбуле состоится мировая премьера перформанса по мотивам испанского Золотого века Программа включает классические произведения испанской литературы в сопровождении живой музыки

В Музее Пера в Стамбуле состоится мировая премьера перформанса «Звучащие стихи», объединяющего литературное наследие Золотого века Испании с музыкой.

Как сообщили в музее, мероприятие, подготовленное Национальной компанией классического театра Испании (Compania Nacional de Teatro Clasico) при сотрудничестве с Институтом Сервантеса в Стамбуле, пройдет 12 мая в аудитории музея Пера.

Программа, мировая премьера которой одновременно состоится в Турции и Грузии, включает классические произведения испанской литературы в сопровождении живой музыки.

В рамках перформанса прозвучат отрывки из произведений ведущих авторов испанской литературы, а том числе Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Кальдерон де ла Барка, Франсиско де Рохас Соррилья, Агустина Морето и Сор Хуана Инес де ла Круса.

На сцене выступят испанская сопрано Мария Исабель Родес, режиссер и актер Хайме Солер, а музыкальное сопровождение обеспечат Ана Мар и Антонио Гарсия де Керо.