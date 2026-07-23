Pink Martini также исполнили для турецкой публики песни «Aşkım Bahardı» и «Katibim»

В Стамбуле прошел концерт всемирно известной музыкальной группы Pink Martini Pink Martini также исполнили для турецкой публики песни «Aşkım Bahardı» и «Katibim»

Американская музыкальная группа Pink Martini выступила перед любителями музыки на открытой сцене театра Харбие Джемиль Топузлу.

Вокалистка Сторм Лардж (Storm Large) приветствовала публику со сцены фразой на турецком языке: «Sizi seviyorum İstanbul» («Я люблю тебя, Стамбул»).

Во время концерта музыканты обратились к публике, поблагодарив за теплый прием, который им оказывают каждый год, и признались, что очень любят приезжать в Стамбул.

На концерте также рассказали историю композиции «La Soledad», относящейся к ранним годам существования группы. Солист Ари Шапиро поведал, что песня была переосмыслена на арабском языке их близким другом Иядом Касемом, который ушел из жизни несколько лет назад.

Шапиро отметил, что песня, которая на первый взгляд может показаться плачем по утраченной любви, на самом деле повествует о тоске беженца по родине, которую он, возможно, никогда больше не увидит.

Новое название песни на арабском языке — «Finnisma Di» — было вдохновлено словами, которые часто повторяли родители Ияда Касема, палестинско-иорданские беженцы: «Нет ветра прекраснее, чем ветер родной земли».

В ходе вечера также прозвучали композиции на разных языках, среди которых «Sympathique», «Amado Mio», «Donde Estas Yolanda?», «Splendor in the Grass», «Una Notte a Napoli», «Saeng Gak», «Zundoko Bushi» и «Bella Ciao».

Pink Martini также исполнили для турецкой публики песни «Aşkım Bahardı» и «Katibim», а завершили концерт композицией «Brasil». После продолжительных оваций группа вернулась на сцену и исполнила на бис песню «Pata Pata».

О группе Pink Martini

Pink Martini была основана Томасом Лодердейлом в 1994 году в американском городе Портленд. Группа известна своим репертуаром, в котором сочетаются джаз, классическая музыка, латиноамериканская и мировая музыка.

Коллектив исполняет песни на более чем 20 языках и выпустил альбомы: «Sympathique», «Hang on Little Tomato», «Hey Eugene!», «Splendor in the Grass», «Joy to the World», «1969», «A Retrospective», «Get Happy», «Dream a Little Dream» и «Je Dis Oui».

Произведения Pink Martini звучали во многих сериалах и фильмах, включая «Бумажный дом» и «Отчаянные домохозяйки».