В течение дня в городе состоятся посещения кладбищ, поминальные службы, выставки, шествия и мероприятия на площадях

В Стамбуле пройдут памятные мероприятия к 10-й годовщине попытки переворота 15 июля В течение дня в городе состоятся посещения кладбищ, поминальные службы, выставки, шествия и мероприятия на площадях

В Стамбуле по случаю 10-й годовщины попытки государственного переворота, совершенной террористической организацией FETÖ 15 июля 2016 года, администрация провинции и районные муниципалитеты проведут серию памятных мероприятий.

В рамках программы, которая пройдет в среду, 15 июля, в городе состоятся посещения кладбищ шехидов, поминальные мероприятия (мевлиды), фотовыставки, панельные дискуссии, шествия, а также различные программы на площадях.

Во время мероприятий, в рамках которых будут проходить акции «демократического дежурства», состоятся чтения Корана, выступления оркестров «мехтер» и исполнение религиозных песнопений.

В рамках программы администрации провинции Стамбул в день попытки переворота будет посещено кладбище шехидов 15 июля в районе Эдирнекапы. Также состоится шествие «День демократии и национального единства 15 июля» от района Зинджирликую до Мемориала памяти шехидов 15 июля.

Под координацией администрации провинции в аэропортах Стамбул и имени Ататюрка пройдет автоколонна такси. На площадях Ускюдар и Таксим будет открыта для посещения инсталляция «Безмолвное свидетельство и пространство опыта».

До полуденной молитвы в 29 районах города пройдут мевлиды.

Во дворе мечети Ортакёй состоится лодочный парад «15 июля: от моря к суше». В аэропортах Стамбул и имени Сабихи Гёкчен откроется фотовыставка командования жандармерии провинции, посвященная событиям 15 июля.

На Галатской башне и Девичьей башне пройдет световое шоу (mapping) под темой «15 июля повсюду», а в небе над Мостом шехидов 15 июля состоится световое шоу с использованием дронов.

В мечети Фатих и в парке Анитпарк пройдет программа, посвященная «Дню демократии и национального единства 15 июля».

Программы районных муниципалитетов

Районные муниципалитеты Стамбула также проведут в течение дня различные памятные мероприятия в разных местах города.

Муниципалитет Фатих организует шествие от мечети Фатих до парка Анитпарк в районе Сарачхане в сопровождении оркестра «мехтер». В районе также пройдут чтение Корана, выступления представителей власти, поэтическая программа учащихся, концерт Арсланбека Султанбекова, музыкальная программа «Симфонии освобождения» с участием Мехмета Чевика и концерт хора хафизов Айя-Софии.

Муниципалитет Эсенлер проведет шествие от парка «15 июля» на месте бывших казарм Метрис, откуда в ночь попытки переворота вышли танки, до площади Дёртйол. Во время шествия будет пронесен турецкий флаг длиной 251 метр в память о 251 погибшем 15 июля. Участники также будут нести 2 551 турецкий флаг и факелы. На площади Дёртйол программа продолжится акцией «демократического дежурства», выступлением оркестра «мехтер», молитвами и чтением селя.

Муниципалитет Арнавуткёй проведет посещение кладбища шехидов Хадымкёй, чтение Корана, молитвенную программу и шествие «Воля наша, победа наша». Также в районе откроется фотовыставка, пройдут мероприятия под открытым небом и состоится концерт исполнителя Мустафы Йылдыздогана.

Муниципалитет Бейкоза организует завтрак для семей погибших и ветеранов. В рамках программы состоится посещение могил шехидов. В мечети Ончешмелер Сербостани Мустафы Аги пройдет мевлид, а вечером состоятся выступление оркестра «мехтер» и показ видеоматериалов.

Муниципалитет Пендика посетит могилу погибшего 15 июля Бурхана Онера и встретится с семьями шехидов. В мечети Пендик Меркез Чаршы пройдет мевлид, а в культурном центре имени Мехмета Акифа Эрсоя откроется выставка под темой «Воля наша, победа наша». На площади Кушлу-парк состоится памятная программа с религиозными песнопениями, видеопоказом и акцией «демократического дежурства».

Муниципалитет Газиосманпаши после завтрака с семьями погибших и ветеранами проведет церемонию памяти у памятника шехидам в парке имени Реджепа Тайипа Эрдогана. Во дворе муниципалитета откроется фотовыставка, посвященная 15 июля. В вечерней программе состоятся чтение Корана и театрализованное представление, подготовленное учащимися.

Муниципалитет Эсеньюрт проведет мевлид в мечети Серхан Тирит, а также откроет фотовыставку «Воля наша, победа наша». На площади Республики пройдут концерт оркестра «мехтер», исполнение героических песен, поэтическая программа, выступление школьного хора и показ документального фильма.

Муниципалитет Султанбейли организует на городской площади программу памяти с чтением Корана, выступлениями представителей власти, молитвами, религиозными песнопениями и концертом героических песен. Ночью в мечетях района будет читаться селя.

Муниципалитет Зейтинбурну проведет на площади 15 июля церемонию награждения конкурса сценариев короткометражных фильмов «Сопротивление и справедливость». В рамках программы состоится панель с участием Эрсина Челика, Исмаила Кылычарслана и Айдына Унала, а также откроется выставка фотографий, сделанных в ночь 15 июля.

Муниципалитет Багджылара посетит могилу шехида 15 июля Мухаммеда Амбара и проведет молитвенную программу. Также в рамках мероприятия ветераны событий 15 июля будут посещены на дому. На площади Багджылар состоится памятная программа с чтением Корана, молитвами и селя. Победителям школьных конкурсов на тему «15 июля» вручат награды. В программе также выступит группа «Бейефендилер», а жителям предложат угощение в виде супа.

Муниципалитет Бахчелиэвлер откроет художественную выставку, проведет мевлид в мечети Шириневлер Улу и организует посещение кладбища шехидов.

Муниципалитет Тузлы проведет в рамках мероприятий к 15 июля забег демократии, мевлид и посещение могил погибших. Вечером после шествия с флагами, которое начнется у мечети Ахмеда I, на площади прибрежной церемонии пройдет программа памяти с чтением Корана, выступлениями представителей власти, поэтическими выступлениями и показом видеоматериалов.

Памятные мероприятия по всему Стамбулу завершатся акциями «демократического дежурства» на площадях, молитвами и чтением селя из мечетей в 00:13 ночи.