В Стамбуле пройдет XIII Международный симпозиум имени Бедиюззамана

XIII Международный симпозиум имени Бедиюззамана, организованный Стамбульским фондом науки и культуры, пройдет в Стамбуле с 4 по 6 октября. Главная тема мероприятия — «Коранические решения глобальных кризисов».

Церемония открытия состоится 4 октября в Культурном центре имени Ататюрка (AKM), а академические заседания пройдут 5 и 6 октября в отеле Pullman Istanbul Hotel.

Цель мероприятия – поиск решений актуальных гуманитарных и общественных проблем современности с точки зрения Корана и в свете идей исламского мыслителя Бедиюззамана Саида Нурси.

В Стамбуле соберутся участники из 60 стран



В мероприятии примут участие представители 448 международных организаций и учреждений из 60 стран пяти континентов. Для участия в симпозиуме будут отобраны лучшие доклады из 668 представленных научных работ.

В работе симпозиума примут участие ученые, богословы, исследователи, преподаватели медресе, представители средств массовой информации, общественные лидеры и представители организаций гражданского общества, которые обсудят наиболее актуальные вызовы современности.

Три ключевые темы симпозиума

В центре внимания участников мероприятия окажутся три основные темы, связанные с преодолением духовного кризиса, социальной дезинтеграцией и кризисом современной цивилизации. Среди них: «Концепция цивилизации в новом мировом порядке», «Формирование общества и семьи на основе Божественного откровения», «Духовные и социальные проблемы современности».

Доклады будут представлены на пяти языках — турецком, арабском, английском, испанском и русском. На протяжении всего мероприятия будет обеспечен синхронный перевод на турецкий, арабский и английский языки.

Регистрация участников и подробная информация доступны на сайте www.bediuzzamansymposium.org.