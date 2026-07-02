В Стамбуле пройдет XIII Международный симпозиум имени Бедиюззамана

Ahmet Esad Şani, Olga Keskin
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
XIII Международный симпозиум имени Бедиюззамана, организованный Стамбульским фондом науки и культуры, пройдет в Стамбуле с 4 по 6 октября. Главная тема мероприятия — «Коранические решения глобальных кризисов».
Церемония открытия состоится 4 октября в Культурном центре имени Ататюрка (AKM), а академические заседания пройдут 5 и 6 октября в отеле Pullman Istanbul Hotel.
Цель мероприятия – поиск решений актуальных гуманитарных и общественных проблем современности с точки зрения Корана и в свете идей исламского мыслителя Бедиюззамана Саида Нурси.
В Стамбуле соберутся участники из 60 стран
В мероприятии примут участие представители 448 международных организаций и учреждений из 60 стран пяти континентов. Для участия в симпозиуме будут отобраны лучшие доклады из 668 представленных научных работ.
В работе симпозиума примут участие ученые, богословы, исследователи, преподаватели медресе, представители средств массовой информации, общественные лидеры и представители организаций гражданского общества, которые обсудят наиболее актуальные вызовы современности.
Три ключевые темы симпозиума
В центре внимания участников мероприятия окажутся три основные темы, связанные с преодолением духовного кризиса, социальной дезинтеграцией и кризисом современной цивилизации. Среди них: «Концепция цивилизации в новом мировом порядке», «Формирование общества и семьи на основе Божественного откровения», «Духовные и социальные проблемы современности».
Доклады будут представлены на пяти языках — турецком, арабском, английском, испанском и русском. На протяжении всего мероприятия будет обеспечен синхронный перевод на турецкий, арабский и английский языки.
Регистрация участников и подробная информация доступны на сайте www.bediuzzamansymposium.org.