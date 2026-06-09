В «священном городе» Эфиопии веками сохраняется традиция «людей-гиен»

В эфиопском городе Харэр в рамках многовековой традиции, диких гиен, обитающих за пределами городских стен, по ночам кормят так называемые «люди гиен».

В историческом городе на востоке Эфиопии, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, вековая связь между людьми и дикими пятнистыми гиенами считается одним из самых примечательных примеров сосуществования человека и животного в мире.

В священном городе, окруженном историческими стенами и известном как «Джуголь», с наступлением кромешной темноты на открытых площадках за пределами стен собираются смотрители, которых называют «людьми-гиенами», и кормят диких хищников.

Этот ритуал, непрерывно сохраняющийся на протяжении веков, не только поддерживает экологическое равновесие города, но и передается будущим поколениям как один из важнейших символов местной культуры.

В прошлом жители Харэра, стремясь отвадить гиен, которые из-за нехватки пищи в горах заходили в город и нападали на домашних животных, начали оставлять мясо и пищевые отходы за пределами крепостных стен.

Со временем дикие животные привыкли к этому и перестали нападать на людей. По ночам они стали проникать в город через специально сделанные для них проходы в стенах, чтобы поедать отходы мясников и очищать улицы от мусора.

Жители Харэра, установившие тесную связь с гиенами, также готовят для них особую кашу с маслом в День Ашура.

Местные жители продолжают традицию смотрителей, которая передается от отца к сыну: в кромешной темноте они зовут гиен по именам и кормят их мясом, насаженным на деревянные палки, удерживая эти палки во рту, - на глазах у пораженных туристов. Туристам также предоставляют возможность прикоснуться к этой уникальной форме дружбы.

Эта многовековая дружба между человеком и животным превратила город в одно из самых самобытных направлений природного и культурного туризма в мире.

Жительница региона Зиннира Абдулбасит рассказала «Анадолу» историю о том, как, согласно местным представлениям, зародилась дружба между гиенами и жителями Харэра.

«Однажды детеныш гиены забрался на ферму и съел козу. Затем пришел фермер и убил этого детеныша. После этого гиены начали мстить. В Харэре стало очень плохо. Тогда люди договорились с человеком, который понимал язык гиен, и попросили его поговорить с ними. Он поговорил с гиенами, и было заключено соглашение. Оно звучало так: гиены не будут причинять городу никакого вреда, а люди будут кормить их каждую ночь», - сказала Абдулбасит.

По ее словам, каждый год в День Ашура для гиен готовят кашу, а стороны соблюдают заключенное между людьми и гиенами соглашение.

Абдулбасит отметила, что рядом с воротами в городских стенах есть отдельные проходы для гиен.

«После этого соглашения люди стали относиться к гиенам с уважением и открыли для них небольшие проходы. Сейчас их можно увидеть в трех-четырех местах. Гиены могут входить в Харэр и выходить из него в любое время», - сказала она.