В Риме представили изысканные блюда классической турецкой кухни

Неделя турецкой кухни в этом году посвящена теме «Наследие за одним столом»

В столице Италии в рамках Недели турецкой кухни представили лучшие гастрономические вкусы Турции.

Мероприятие состоялось накануне вечером в одном из популярных ресторанов Рима. Неделя турецкой кухни, ежегодно отмечаемая в Турции и по всему миру под патронатом супруги президента Эмине Эрдоган, в этом году посвящена теме «Наследие за одним столом».

Среди гостей вечера были посол Турции в Риме Элиф Чомоглу Ульген, директор Колизея Симоне Квиличи, проживающий в Италии турецкий актер Мехмет Гюнсюр, представители МИД и Министерства культуры Италии, итальянского туристического сектора, а также эксперты в в области гастрономии и представители итальянских СМИ.

В рамках мероприятия турецкий шеф-повар Озан Кумбасар и итальянский шеф-повар Франческо Апреда совместно представили гостям как знакомые блюда турецкой кухни — пряные баклажаны с фисташками и сливой, медленно томленного ягненка тандыр, пахлаву и рисовый пудинг сютлач, — так и современные интерпретации турецкой гастрономии.

Гостям подробно рассказывали обо всех деталях использованных ингредиентов и техник приготовления.

Было подчеркнуто, что турецкая кухня — это не просто гастрономическая сфера, состоящая из блюд, а живое наследие, несущее в себе исторический опыт, культурную традицию, практики приготовления и коллективную память.

Посетители с интересом наблюдали за презентацией.