В Риме откроется выставка «Троя и Рим» с участием 221 экспоната из Турции Часть артефактов будет представлена публике впервые, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что на выставке «Троя и Рим: мифы, легенды и истории древнего Средиземноморья», открытие которой состоится 11 июня на археологической площадке Колизея, будут представлены 221 экспонат из 19 музеев Турции, а также реплика Троянского коня. При этом 50 экспонатов будут показаны впервые.

Согласно письменному заявлению министерства, выставка откроется для посетителей 11 июня на археологической площадке Колизея — одного из важнейших исторических объектов Рима.

Все экспонаты будут перевезены в столицу Италии Рим с соблюдением международных стандартов хранения и безопасности.

Экспозиция, охватывающая также историю Анатолии до Троянской войны, включает период от III тысячелетия до н.э. до конца римской эпохи.

Комментируя выставку, Эрсой в публикации в социальной сети турецкой компании NSocial под заголовком «Мы переносим Трою в Колизей — одну из главных точек мирового туризма!» отметил:

«На нашей выставке будут представлены 221 экспонат из 19 музеев Турции, а также реплика Троянского коня. 50 из них будут показаны впервые, при этом 99 экспонатов предоставит Музей Трои. С декабря 2025 года наши реставраторы из шести региональных лабораторий проводят масштабные работы по консервации, подготавливая экспонаты к выставке в соответствии с международными стандартами. В соответствии со стандартами ICOM процессы страхования, транспортировки и сохранности осуществляются с особой тщательностью».

Министр также поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке выставки, в первую очередь сотрудников Главного управления культурного наследия и музеев.