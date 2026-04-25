В Москве проходит показ турецких детских фильмов Фильмы будут демонстрироваться бесплатно до конца недели

В столице России, Москве, в рамках недели, посвященной Дню национального суверенитета и Дню защиты детей (23 апреля), состоялся показ детских фильмов.



В мероприятии, организованном Посольством Турции в Москве и Московским институтом Юнуса Эмре (YEE) в одном из кинозалов, приняли участие супруга посла Танджу Билгича Бетюль Аксой Билгич, первый секретарь посольства Гюнхан Эмре Эрсой, координатор московского YEE Эрсин Акбулут, сотрудники посольства, а также турецкие и российские дети и их родители.



В рамках мероприятия зрителям были представлены турецкие детские фильмы «Кроты: Лес с привидениями» и «Аслан Хюркуш: Наша миссия — Гёкбей» с русскими субтитрами.



Фильмы будут демонстрироваться бесплатно до конца недели.