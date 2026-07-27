Турецкий мастер Хасан Озджан 58 лет сохраняет искусство чеканки по меди, а его дочь Седа продолжает семейную традицию, создавая на стекле узоры

В Мардине отец и дочь вместе сохраняют древние ремесла Месопотамии Турецкий мастер Хасан Озджан 58 лет сохраняет искусство чеканки по меди, а его дочь Седа продолжает семейную традицию, создавая на стекле узоры

В турецком городе Мардин более полувека мастер Хасан Озджан, посвятивший свою жизнь обработке меди, и его дочь Седа Озджан, занимающаяся искусством росписи под стеклом, работают в одной мастерской, сохраняя культурное наследие региона.

Хасан Озджан начал осваивать ремесло медника в возрасте 10 лет рядом со своим отцом в районе Артуклу города Мардин. Уже 58 лет он без перерыва занимается чеканкой по меди.

Озджан является одним из последних представителей многовековой традиции мастеров этого города. Главной поддержкой для него стала его 26-летняя дочь Седа.

Еще в детстве, когда Седа приносила отцу еду в мастерскую, ее заинтересовали звуки молотков. В 16 лет она стала профессиональным мастером росписи по стеклу.

Сегодня в одной мастерской отец украшает медь, а дочь — стекло, передавая через свои работы богатую культуру Месопотамии.

«То, что я наношу на медь, моя дочь переносит на стекло»

Хасан Озджан рассказал корреспонденту АА, что гордится возможностью продолжать дело, которому начал учиться в 10 лет в качестве подмастерья. По его словам, именно отец обучил его ремеслу и передал ему секреты мастерства.

Озджан отметил, что наносит на медь культуру и легенды Мардина и Месопотамии, а также выполняет различные изображения по просьбе заказчиков.

«Медное дело — это искусство, которому нужно учиться с детства. Оно требует терпения. Это прекрасная профессия, я занимаюсь ею с любовью. Я наношу на медь узоры и символы Мардина. Я чеканю каменные дома Мардина, павлина и Шахмерана», — сказал мастер.

Он отметил, что в прошлом медное ремесло играло важную роль в историческом городе, где насчитывалось около 150 мастерских. Однако со временем многие из них закрылись, и это искусство оказалось под угрозой исчезновения.

Озджан подчеркнул, что он и его дети хотят продолжать это ремесло, а для его сохранения необходимо обучать ему молодежь.

Рассказывая о своей младшей дочери, которая занимается росписью по стеклу, мастер сказал:

«Моя младшая дочь очень увлечена этим делом. Иногда я показываю ей новые приемы. Она выросла прекрасным мастером. Дай Бог, она продолжит это дело. Она стала искуснее нас. Она очень талантлива. На стекло она наносит и Мардин, и те мотивы, которые я создаю на меди. Мы продолжаем знакомить с культурой нашей страны вместе — отец и дочь. То, что я создаю на меди, она переносит на стекло. А то, что она делает на стекле, я иногда повторяю на меди. Надеюсь, мы будем продолжать это дело».

«Звуки молотка моего отца в мастерской создают гармонию»

Седа Озджан рассказала, что в 16 лет, когда ее отец и брат работали с медью, она каждый день приносила им еду в мастерскую и с восхищением наблюдала за их работой.

По ее словам, отец постоянно просил ее оставаться рядом и заинтересовал ее искусством росписи по стеклу. При поддержке отца она начала переносить на стекло мотивы, которые создавались при работе с медью.

Седа отметила, что сначала это было трудно, но благодаря отцу, которого она называет своим «главным помощником», ей удалось создать красивые произведения.

«Я создаю традиционные мотивы на стекле. Работаю с изображениями феникса, павлина, а также выполняю работы с аятами. Я изображаю Деву Марию, Иисуса, любовные истории — такие как "Мем и Зин", "Сузан Сузи". Я работала с мотивами Мардина, его цветами, крепостью и медресе. Звуки молотка моего отца в мастерской создают гармонию. Этот звук еще больше мотивирует меня. Благодаря этому появляются красивые произведения. Я хочу продолжать идти по пути моего отца. Он мой отец, мой мастер, мой учитель и мой друг. Я всегда буду следовать его пути», — сказала Седа Озджан.

Она также отметила, что изделия, созданные ими, вызывают большой интерес у отечественных и иностранных туристов, посещающих Мардин. По ее словам, отец и дочь стремятся наилучшим образом знакомить людей с культурой региона через свое искусство.